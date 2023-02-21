مصر للطيران تعلن أسعار تذاكر عمرة شهر رمضان

الشارقة - اميمة ياسر - أعلنت شركة مصر للطيران أسعار عمرة شهر رمضان المبارك، خلال الفترة من 16 مارس وحتى 18 أبريل القادمين.

وتبدأ أسعار تذاكر العمرة لشهر رمضان من 9500 جنيه وتصل إلى 15500 جنيها، وتختلف وفقا لاختلاف مواعيد السفر والعودة خلال الشهر المبارك وخلال الإجازات.

وقالت مصادر، في تصريحات لموقع "مصراوي"،: "تم تحديد أسعار خطي (القاهرة – جدة – القاهرة) و (القاهرة – جدة – المدينة المنورة – القاهرة) بسعر يتراوح من 9500 إلى 15 ألف جنيه، على أن تكون العودة أحد أيام «28 و 29» من شهر رمضان أو « 1 و 2» من شهر شوال، فيما تتراوح لخط (القاهرة – المدينة المنورة - جده – القاهرة) من 9500 جنيه إلى 15 ألف و500 جنيه على أن يكون العودة أحد أيام «28 و 29» من شهر رمضان أو« 1 و 2» من شهر شوال".

وأشارت المصادر، إلى أ الشركة ستطبق الأسعار اعتبارا من 16 مارس وحتى 18 أبريل القادمين، والأسعار قابلة للتغير وفقا لمتغيرات السوق وسعر الصرف، وهي شاملة الضرائب والرسوم المقررة.