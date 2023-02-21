شكرا لقرائتكم خبر عن الرقابة المالية ترخص لـ5 شركات لنشاط الاشتراك فى تأسيس الشركات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، 5 قرارات للترخيص لكل من تحرير كابيتال القابضة، واناليتكا القابضة للاستثمارات المالية، وأسهل المالية القابضة، وستار انفست القابضة للاستثمارات المالية، وفينفستورز القابضة للاستثمارات المالية، لمزاولة نشاط الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقًا مالية أو في زيادة رؤوس أموالها إعمالًا لأحكام قانون سوق رأس المال الصادر برقم 95 لسنة 1992، ولائحته التنفيذية وقرارات مجلس إدارة الهيئة الصادرة تنفيذًا لهما.

وبلغت عدد الموافقات بشأن إصدارات أسهم تأسيس شركات جديدة وزيادة رؤوس أموال الشركات القائمة من أول العام حتى نوفمبر عام 2022 بلغت 2957 موافقة بقيمة مصدرة قدرها 261.1 مليار جنيه، مقارنة بـ3138 موافقة بقيمة مصـدرة قدرها 172.4 مليار جنيه، خلال الفترة الماثلة من العام الماضى، ومن ثم شهدت عدد الموافقات انخفاضًا بنسبة 5.8%، ونموًا في قيمة التأسيس وزيادات رؤوس الأموال بنسبة 51.4%.

ووزعت الموافقات بين 1657 موافقة لتأسيس شركات بقيمة 43.9 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر لعام 2022 مقابل 1875 موافقة، بقيمة 42.3 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها لعام 2021 بنسبة انخفاض 11.6% فى عدد الموافقات، ونموًا بنسبة 3.7% بقيمة التأسيس، فيما بلغت عدد الموافقات على إصدارات أسهم زيادة رأس المال 1278 موافقة بقيمة 176.5 مليار جنيه مقارنة مع 1251 موافقة بقيمة 122.7 مليار جنيه خلال فترة المقارنة بنسبة نمو 2.2% فى عدد الموافقات و43.8% بقيمة التأسيس.