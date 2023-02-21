برواتب تصل لـ 7450 جنيها.. القوى العاملة تعلن عن 3863 وظيفة خالية في 14 محافظة

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلنت وزارة القوى العاملة، عن 3863 فرصة عمل جديدة، بـ52 شركة قطاع خاص، لشغلها خلال شهري فبراير ومارس 2023 في 14 محافظة، في أكثر من 15 تخصص للشباب من الجنسين برواتب مجزية ومزايا تشمل تأمين صحي واجتماعي وإقامة وبوليصة تأمين.

وكشفت نشرة التوظيف، التابعة للقوى العاملة، إعلان إحدى شركات الاستثمار في الحي السابع بمدينة نصر، حاجتها لـ50 موظف خدمة عملاء حاصلين على مؤهل عال، و50 عضو فريق حاصلين على مؤهل متوسط، و15 عامل مخازن من الجنسين، و15 عامل إنتاج من الجنسين، على أن يتراوح سن المتقدم بين 21 و 35 سنة، وذلك برواتب تتراوح بين 3000 و 4000 جنيه.

وكشفت إحدى شركات الأمن، حاجتها لعدد (2) مشرف مواقع بمرتب 5000 جنيه، و15 ظابط أمن إداري بمرتب 3500 جنيه في "الفترة الصباحية"، ومرتب 3700 جنيه في "الفترة المسائية"، على أن يكون المتقدم للوظائف حاصل على مؤهل (عال - متوسط - يجيد القراءة والكتابة)، ويتراوح سنه بين 21 و 45 سنة.

وأوضحت الشركة مواقع العمل للمتقدمين إلى الوظائف على النحو الآتي: (الرحاب – التجمع – 6 أكتوبر – القطامية – القصير السخنة (توفير وجبات))، مشيرة أن الوظائف لا تشترط الخبرة، وأن عدد ساعات العمل 12 ساعة بجميع المواقع، وأن العمل للذكور فقط، وذلك بمزايا تشمل تأمين صحي واجتماعي وإقامة ووجبات خارج نطاق القاهرة والجيزة.

وأعلنت إحدى الجمعيات في شبين الكوم بالمنوفية، حاجتها لـ9 أخصائيين إلكتروني من الجنسين، مشيرة أن الوظائف المطلوبة تشترط مؤهل عال، وخبرة سنة، وأن يكون سن المتقدم 22 سنة، وذلك برواتب تترواح بين 3500 و4500 جنيه.

وكشفت إحدى شركات الملابس الجاهزة في المنطقة الحرة بالاسماعيلية، حاجتها لـ2 مهندس إنتاج، و2 مهندس طباعة، و5 عمال صباغة، و10 عمال نسيج، و5 عمال طباعة، و20 عامل خياطة، و5 عمال تطريز، مشيرة أن الوظائف المطلوبة تشترط أن يكون مؤهل المتقدم عال أو متوسط، والسن يتراوح بين 18 و40 سنة، والخبرة سنة، والراتب حسب المقابلة.

وأعلنت إحدى الشركات في المنطقة الصناعية بمحافظة الإسكندرية، حاجتها لـ100 عامل تعبئة وتغليف (إعدادية)، و3 فنيي خراطة بمرتب 6000 جنيه، و1 فني ميكانيكا بمرتب 6500 جنيه، على أن يتراوح سن المتقدم للوظائف المطلوبة بين 20 و40 سنة.

وكشفت إحدى الشركات بديروط في أسيوط، حاجتها لـ3 أخصائيين ائتمان من الجنسين، و3 منسقات، براتب 2500 جنيه، على أن يكون المتقدم للوظائف المطلوبة حاصل على مؤهل عال أو متوسط، والسن 30 سنة.

كما أعلنت إحدى شركات صناعة الأدوية حاجتها لـ10 مندوبين مبيعات من الجنسين، حاصلين على مؤهل عال "كلية الصيدلة"، وسنهم 22 سنة، ولديهم خبرة سنة، وذلك بمرتب 7450 جنيه.

وأوضحت "القوى العاملة"، طريقة التقديم على الوظائف الخالية، مشيرة أن على كل من يرغب فى شغل الوظائف المتاحة التوجه إلى وزارة القوى العاملة – 3 شارع يوسف عباس – مدينة نصر، أو التواصل عبر أرقام التليفون 22403571 – 22609354، أو التوجه إلى المديريات التابعة للوزارة، أو مكاتب العمل التابعة للمديريات، أو الدخول عبر الموقع الرسمى للوزارة http://www.manpower.gov.eg.