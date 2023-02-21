رئيس فوسفات مصر: إنتاجنا المحلى 90 % وصادراتنا 70% من إجمالى الأسمدة

القاهرة - سامية سيد - تفقد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، اليوم، الثلاثاء، جناح ومعرض فوسفات مصر الكائنة بمحافظة الوادى الجديد، والتقى بالمهندس محمد عبد العظيم، رئيس شركة فوسفات مصر التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية والمسئولة عن استخراج وإنتاج خام الفوسفات بالوادى الجديد، اليوم الثلاثاء، فى فعاليات ملتقى الإتحاد العربى للأسمدة AFA وسط حضور محلى وعالمى وتحت شعار " الصمود من أجل إنتاج استدامة الأمن الغذائي"، وذلك على هامش الجلسة الافتتاحية لفعاليات المؤتمر الدولى السنوى للأسمدة والمعرض المصاحب فى النسخة التاسعة والعشرون.

وقال عبد العظيم، فى بيان صحفى له، اليوم الثلاثاء، إنه جرى على هامش الملتقى عقد عدة لقاءات مع الشركاء من مختلف التخصصات مثل شركات التصدير وشركات الاستخراج وشركات الدعم اللوجستى ومصانع الأسمدة الفوسفاتية لبحث تطوير العمل بالشركة، حيث شاركت الشركة كإحدى الشركات الرائدة فى مجال إنتاج خام الفوسفات وهى أكبر الشركات التى تسعى لتوفير الخام اللازم للسوق المحلية وتصدير الفائض للخارج واعتبارها أحد أهم الرعاة للمؤتمر والتابعة لوزارة البترول.

وأضاف عبد العظيم أن الشركة حققت نسبة 90 من حجم امداد السوق المحلى لخام الفوسفات لتصنيع الأسمدة كما تشكل 70 من حجم صادرات خام الفوسفات للخارج والسوق العالمى، لافتا إلى مشاركة الشركة فى المعرض المقام على هامش النسخة التاسع والعشرين من الملتقى السنوى للأسمدة 2023، بعدد من العروض لإنتاج الشركة فى ظل تدشين وزير البترول لموقع انتاج جديد لخام الفوسفات وهو موقع قلوع الصبايا فى نطاق مركز بلاط فى الوادى الجديد.

وانطلقت اليوم الثلاثاء الجلسة الافتتاحية لفعاليات المؤتمر الدولى السنوى للأسمدة والمعرض المصاحب فى النسخة التاسعة والعشرون بالقاهرة، فى الفترة ما بين 21-23 فبراير 2023 والذى يتبنى شعار "الصمود من اجل استدامة الأمن الغذائي" فيما يناقش المؤتمر العديد من الجوانب والمحاور الهامة وذلك على مدار ثلاثة أيام، وسط مشاركة واسعة من الشركات العربية والدولية فى مختلف المجالات، والتخصصات بصناعة الأسمدة، وعدد من المتحدثين من المنظمات والهيئات، وبحضور ومشاركة مكثفة من 36 دولة حول العالم، يلتفوا معاً لمناقشة الموضوعات المتعلقة بصناعة الأسمدة واسواقها، كذلك أهم التشريعات الخاصة بصناعة وتجارة الأسمدة ودور القطاع وسط التحديات البيئية والمناخية، ومدى تأثير ذلك على الغذاء ومنظومة الامن الغذائى العربى والعالمى، بما فى ذلك جلسة خاصة للوقوف على مستجدات صناعة الهيدروجين الأخضر والامونيا الخضراء، انتقالا إلى الحلول والتوجهات نحو زيادة الإنتاجية وسد الفجوة الغذائية مع مناقشة توجهات العرض والطلب فى قطاع الأسمدة الإقليمى والعالمى والعوامل المؤثرة على ذلك، مع استعراض تطورات أسواق الغاز علاوة عن الموضوعات اللوجستية، وسلاسل الإمداد.

كما يضم المؤتمر هذا العام 19 متحدثاً، إضافة إلى العديد من المناقشات من خلال مشاركة مختصين ذو خبرة كبيرة من الهيئات والمنظمات العربية والدولية والافريقية، وبيوت الخبرة العالمية والمتخصصة.

ويشارك بالمعرض المصاحب للمؤتمر 28 شركة عربية ودولية بمختلف التخصصات والتى تستعرض أحدث المنتجات والتكنولوجيا العالمية فى كافة قطاعات صناعة الأسمدة وخاماتها والمجالات ذات الصلة.