شكرا لقرائتكم خبر عن فى تقرير قواعد الحوكمة والشفافية بالبورصة.. نحو نصف مليار جنيه للمسئولية المجتمعية من طلعت مصطفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت التقارير السنوية لمجلس إدارة مجموعة طلعت مصطفى القابضة حول الحوكمة ومراقبي الحسابات بالبورصة عن حرص المجموعة على مواصلة دورها فى تحقيق التوازن الإجتماعي من منطلق أن الاستثمار الجيد ينطلق من البيئة المجتمعية المحيطة .

ووفقا التقارير، فقد قامت شركات المجموعة بالدعم المعنوي والمادي للعديد من الأنشطة والصناديق الخيرية ، وذلك من منطلق حرص المجموعة على ضرورة تجسيد مسئوليتها المجتمعية كقيمة أخلاقية ومهنية ، بحيث تتضمن تنمية حقيقية للمجتمع وتطوير حياة الواطن ، حيث رصدت المجموعة خلال اخر 5 سنوات اكثر من 5 مليارات جنيه فى مجال التنمية المجتمعية .

وارتقت طلعت مصطفى بمفهوم المسئولية المجتمعية من خلال تحويلها لاستثمارات طويلة الأجل تضمن تحقيق النفع المستدام عبر تبنى وتنفيذ مبادرات تساهم فى بناء الإنسان وصناعة المستقبل وخدمة المجتمع فى كافة المجالات ، خاصة قطاعات التعليم والصحة والتمكين الاقتصادى وتأهيل الطلاب لخدمة المجتمع والتنمية المجتمعية .

وقامت شركات المجموعة خلال عام 2022 بالتبرع بمبلغ 453 مليون جنيه للمساهمة فى المشروعات التنموية والاجتماعية والصحية التى يتم تنفيذها من خلال الجهات الحكومية والجمعيات المجتمعية المشهرة المختلفة بما يعود بالفائدة على الشعب المصري ، ومن أهم تلك المشروعات التنموية :

- مبادرة حياه كريمة

- اكاديمية التأهيل الوطنى

- مؤتمر المناخ

- جمعية الرحاب

- مستشفيات جامعة عين شمس ومجدى يعقوب

- وزارة الشباب والرياضة فى إطار البرتوكول الموقع مع المجموعة بخصوص تطوير مراكز الشباب

يأتي ذلك فى الوقت الذى أعلنت فيه مجموعة طلعت مصطفى القابضة عن نتائج أعمال غير مسبوقة خلال عام 2022 على مستوى جميع أنشطة المجموعة المختلفة ، حيث أسفرت مجهودات الإدارة التنفيذية عن تحقيق المجموعة مبيعات عقارية بلغت 33.2 مليار جنيه ، محطمة بذلك رقم مبيعاتها الغير مسبوق بالسوق العقاري المصرى المحقق فى العام الماضي والبالغ 32.36 مليار جنيه ، وهو رقم مبيعات تاريخى غير مسبوق فى قطاع النشاط العقاري فى مصر ، بالإضافة إلى نتائج القطاع الفندقي المتميزة حيث حققت ايرادات بلغت 2.6 مليار جنيه مقابل إيرادات بلغت 1.3 مليار جنيه خلال العام الماضى بنسبة نمو 102% عن العام السابق ، كما حققت الانشطة ذات العائد الدورى والانشطة الخدمية ايرادات بلغت 2.6 مليار جنيه مقابل ايرادات بلغت 2 مليار جنيه خلال العام الماضى بنسبة نمو 34% .



مجموعة طلعت مصطفى القابضة (4)



مجموعة طلعت مصطفى القابضة (1)



مجموعة طلعت مصطفى القابضة (2)