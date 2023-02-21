شكرا لقرائتكم خبر عن مدينة نصر للإسكان والتعمير توقع مُذكرة تفاهم مع كونستك لتنفيذ أعمال إنشائية بمشروع سراى بقيمة تتخطى النصف مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشمل مذكرة التفاهم تنفيذ الأعمال الإنشائية بمشروعي "ارينا مول" التجارى و"كاڤانا" السكنى بمشروع سراى بالقاهرة الجديدة

أعلنت اليوم شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير (كود البورصة المصرية MNHD.CA) – وهي شركة رائدة بمجال التطوير العقاري في مصر – عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة كونستركشن آند ديزاين "كونستك" – شركة مساهمة مصرية متخصصة في قطاع المقاولات – للقيام بأعمال إنشائية داخل مشروع سراي بمنطقة القاهرة الجديدة. تشمل تلك الأعمال الإنشائية مشروعي " ارينا مول" و" كاڤانا " وتتخطي قيمتها النصف مليار جنيه.

شهد توقيع الاتفاقية حضور كل من المهندس عبد الله سلام، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، والمهندس علاء عبدالعزيز، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة كونستك.

وبموجب هذه الاتفاقية، تقوم شركة كونستك بتنفيذ أعمال الإنشاء الخاصة بمشروعين داخل سراي والذي يتم تطويره بالقاهرة الجديدة على بعد دقائق من العاصمة الإدارية الجديدة. يتضمن المشروع الأول أعمال إنشائية في " ارينا مول" الذي تبلغ مساحته البنائية حوالي 8 آلاف متر مُربع من المساحة الإجمالية للمشروع والذي يشكل العنصر التجاري في مشروع سراي. ومن المقرر أن تستغرق مدة العمل على المشروع 12 شهراً من تاريخ بداية العمل.

أما المشروع الثاني، فيتضمن تنفيذ أعمال إنشائية بمشروع "كاڤانا" السكني بإجمالي عدد وحدات يبلغ 215 فيلا على مساحة بنائية تبلغ 75.500 متر مُربع من المساحة الإجمالية للمشروع. وتتنوع الوحدات بمشروع " كاڤانا " لتشمل الفيلات المستقلة والتوين هاوس والتاون هاوس ومن المقرر أن تستغرق مدة العمل على مشروع " كاڤانا " 20 شهراً من تاريخ بداية العمل.

وتعليقًا على توقيع مذكرة التفاهم، أعرب المهندس عبد الله سلام، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، عن سعادته بالتعاون مع شركة كونستك الرائدة في مجال المقاولات، قائلاً "يأتي هذا التعاون كخطوة جديدة وهامة لتنفيذ رؤية الشركة القائمة على تحقيق النمو من خلال تطوير محفظة الأراضي وتعظيم الاستثمار العقاري في واحد من أهم مشروعات شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، سراي، الذي يتمتع بتصميم مميز ومجموعة متنوعة وشاملة من المرافق والخدمات التجارية والترفيهية بالإضافة إلى تنوع المعروض من الوحدات السكنية. ويأتي التعاون مع كونستك في إطار حرصنا على العمل مع كبري الشركات المحلية لتنفيذ منتجات سكنية وغير سكنية لتلبية الاحتياجات المختلفة لقاطني مشروعاتنا مع تحقيق أعلى معدلات السلامة والجودة."

ومن جانبه، صرح المهندس علاء عبدالعزيز، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة كونستك، قائلاً "إن توقيع اتفاقية التعاون مع مدينة نصر للإسكان والتعمير يعكس ثقة كبري شركات التطوير العقاري في السوق المصري في سجل إنجازات شركة كونستركشن آند ديزاين "كونستك" وتعهد الشركة بأعلى معايير الجودة في تنفيذ المشروعات وتسليمها في مواعيدها المقررة. ونفخر بالتعاون مع شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير كونها من كبرى الشركات العاملة في السوق المصري ذات الباع والتاريخ الطويل حيث نعمل دائماً على تبني أكثر آليات البناء ابتكاراً لضمان عامل التفرد لجميع المشروعات تماشياً مع رؤية المطورين العقاريين في تقديم أحدث الخدمات العقارية السكنية والخدمية."

يقع مشروع سراي متعدد الاستخدامات على طريق القاهرة-السويس ومحور الأمل على مساحة تبلغ 5.5 مليون متر مربع. يتمتع المشروع بموقع متميز في القاهرة الجديدة على بعد 10 دقائق من الجامعة الأمريكية بالقاهرة، و15 دقيقة من الطريق الدائري، و5 دقائق فقط من العاصمة الإدارية الجديدة بما يضمن سهولة الوصول. يجمع المشروع بين نمط الحياة العصرية النابض والهدوء الذي يميز الضواحي بالإضافة إلى العديد من الخيارات من حيث المساحات والوحدات وسط مساحات شاسعة من المساحات الخضراء. قام بوضع تصميم المشروع شركة Benoy- الشركة العالمية الرائدة في أعمال التصميم والاستشارات المعمارية.

كونستركشن آند ديزاين "كونستك" هي شركة مساهمة مصرية متخصصة في كافة مجالات البناء والتشييد داخل وخارج مصر والتي تم انشائها عام 1989. تقدم الشركة باقة متكاملة من الخدمات الخاصة بقطاع المقاولات بخبرة طويلة في مختلف القطاعات وعلى رأسها القطاع السكني، والإداري، والتجاري، والسياحي، والمدارس بالإضافة إلى مشروعات البنية التحتية. وتسعى الشركة لتلبية احتياجات عملائها والمجتمع ككل بأفضل جودة اعتماداً على العمل الجماعي والاستخدام الأمثل للموارد والتقنيات الحديثة مع الحفاظ على البيئة.