شكرا لقرائتكم خبر عن رضا عبد القادر: هناك تواصل دائم مع مزاولى أنشطة التجارة الإلكترونية وصناعة المحتوى والان مع تفاصيل الخبر
وأشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية إلى بدء موسم تقديم الإقرارات الضريبية للممولين سواء الأشخاص الطبيعية والأشخاص الإعتبارية اعتبارا من أول يناير 2023 والذي ينتهى للأشخاص الطبيعيين في أخر مارس، والاعتباريين آخر أبريل من العام نفسه وذلك طبقا لحكم المادة (31) من مواد قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر برقم 206 لسنة 2020 و تعديلاته ، علما أنه يتم تقديم الإقرارات و السداد إلكترونيا.
ودعا مختار توفيق كافة الممولين ممن يزاولون أنشطة تقديم المحتوي المرئي والمسموع والمقروء سواء كنشاط رئيسي للممول أو نشاط إضافي للأنشطة التقليدية كالفنانين والمطربين والإعلاميين والأطباء وغيرهم، وكذلك كل ممول لدية قناة أو حساب إلكتروني على المنصات أو مواقع التواصل الاجتماعي أو أي وسيلة أخري عبر الإنترنت، بضرورة إدراج كافة الإيرادات الناتجة جراء تقديم المحتوي بكافة صوره بالإقرارات الضريبية بشكل دقيق و ذلك منعا للتعرض لإحدى صور التهرب الضريبي بإسقاط الإيرادات.
ومن الجدير بالذكر أن وحدة التجارة الإلكترونية على أتم الاستعداد لتقديم التوعية الضريبية لكافة مزاولي أنشطة التجارة الإلكترونية وصٌناع المحتوي كما يمكنهم الاتصال بالخط الساخن لمركز الاتصال المُتكامل التابع لمصلحة الضرائب المصرية علي 16395.
وللإبلاغ عن حالات التهرب الضريبي يتم الاتصال على الخط الساخن 16189 من الساعة التاسعة صباحا حتى الرابعة عصرا عدا يومي الجمعة والسبت .