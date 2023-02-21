شكرا لقرائتكم خبر عن رضا عبد القادر: هناك تواصل دائم مع مزاولى أنشطة التجارة الإلكترونية وصناعة المحتوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رضا عبد القادر مساعد وزير المالية لشئون مصلحة الضرائب المصرية أنه وفقا لتوجيهات وزير المالية بالتواصل الدائم والفعال مع مزاولى أنشطة التجارة الإلكترونية وصناعة المحتوى بشكل خاص وكافة أطياف المجتمع الضريبى بشكل عام، وحرصا من مصلحة الضرائب المصرية أيضا على تذليل أى عقبات قد تواجه مزاولى أنشطة التجارة الإلكترونية ،ونشاط صناعة المحتوى، وإيمانا من المصلحة بأهمية التجارة الالكترونية في ظل الرقمنة التى يعيشها العالم الآن، والتى تُمكن من إتمام الكثير من المعاملات التجارية فى وقت زمنى قصير، وفى أى وقت فى اليوم، ومن أى مكان، وأيضا أصبحت التجارة الإلكترونية تمثل ركيزة أساسية من ركائز تسويق السلع والخدمات محليا وعالميًا.

وأشار مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية إلى استمرار مصلحة الضرائب بمتابعة وحصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة خصوصًا فى ظل توجه الدولة للتحول الرقمى، وميكنة مصلحة الضرائب ، حيث حرصت المصلحة على متابعة مدى التزام الممولين بتسجيل أنشطتهم وخصوصا مزاولى أنشطة التجارة الإلكترونية وصناعة المحتوى المرئى والمسموع والمقروء، لافتًا إلى أنه بعد تطبيق التحول الرقمى بمصلحة الضرائب المصرية أصبحت من أوائل الجهات بالدولة التى بدأت تطبيق الميكنة، مؤكدا أنه بعد استكمال ميكنة المصلحة سيتم استكمال الربط الشبكي بين المصلحة والعديد من الجهات بالدولة، مما يتيح توافر بيانات صحيحة ودقيقة، الأمر الذى من شأنه تيسير التعامل بين المصلحة والممول .

وأشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية إلى بدء موسم تقديم الإقرارات الضريبية للممولين سواء الأشخاص الطبيعية والأشخاص الإعتبارية اعتبارا من أول يناير 2023 والذي ينتهى للأشخاص الطبيعيين في أخر مارس، والاعتباريين آخر أبريل من العام نفسه وذلك طبقا لحكم المادة (31) من مواد قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر برقم 206 لسنة 2020 و تعديلاته ، علما أنه يتم تقديم الإقرارات و السداد إلكترونيا.

ودعا مختار توفيق كافة الممولين ممن يزاولون أنشطة تقديم المحتوي المرئي والمسموع والمقروء سواء كنشاط رئيسي للممول أو نشاط إضافي للأنشطة التقليدية كالفنانين والمطربين والإعلاميين والأطباء وغيرهم، وكذلك كل ممول لدية قناة أو حساب إلكتروني على المنصات أو مواقع التواصل الاجتماعي أو أي وسيلة أخري عبر الإنترنت، بضرورة إدراج كافة الإيرادات الناتجة جراء تقديم المحتوي بكافة صوره بالإقرارات الضريبية بشكل دقيق و ذلك منعا للتعرض لإحدى صور التهرب الضريبي بإسقاط الإيرادات.

ومن الجدير بالذكر أن وحدة التجارة الإلكترونية على أتم الاستعداد لتقديم التوعية الضريبية لكافة مزاولي أنشطة التجارة الإلكترونية وصٌناع المحتوي كما يمكنهم الاتصال بالخط الساخن لمركز الاتصال المُتكامل التابع لمصلحة الضرائب المصرية علي 16395.

وللإبلاغ عن حالات التهرب الضريبي يتم الاتصال على الخط الساخن 16189 من الساعة التاسعة صباحا حتى الرابعة عصرا عدا يومي الجمعة والسبت .