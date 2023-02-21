شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم تستقر لليوم الثالث وعيار 21 يسجل 1690 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد أسعار الذهب اليوم الثلاثاء استقرارا ملحوظا لليوم الثالث على التوالي ليسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر رواجاً في سوق الصاغة 1690 جنيها بدون إضافة مصنعية وهو ادني سعر للذهب في 2023، وذلك مع تسجيل الذهب عالمياً 1832 دولار.

أسعار الذهب اليوم: عيار 18 سجل 1449 جنيها.

عيار 21 سجل 1690 جنيها.

عيار 24 سجل 1931 جنيها.

الجنيه الذهب 13520 جنيها.

تحركت أسعار الذهب أمس الاثنين في نطاق ضيق حيث أدت التوقعات بزيادة أسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى خفض توقعات الذهب غير ذات العوائد، ورتفع الذهب بمقدار 0.18% ليتداول حاليا عند مستوى 1844 دولار للأونصة، وعلى الرغم من اعتبار الذهب وسيلة تحوط من ارتفاع التضخم، إلا أن أسعار الفائدة المرتفعة تعيق الاستثمار فيه، وفق gold Bullion

أسعار الذهب عالمياً في بداية الأسبوع

ومن المحتمل أن تثني البيانات الاقتصادية القوية الأخيرة وتصريحات الاحتياطي الفيدرالي المتداولين عن وضع رهانات كبيرة على ارتفاع أسعار الذهب تحسبا لمزيد من الزيادات في أسعار الفائدة، وعلى المدى القريب، قد يتم تداول الذهب ببطء داخل نطاق ضيق.

وأشارت البيانات الاقتصادية الأخيرة إلى مرونة الاقتصاد الأمريكي، وارتفاع أسعار المستهلك، وانتعاش أسعار المنتجين، وسوق العمل القوي، مما أثار الشكوك حول نية بنك الاحتياطي الفيدرالي الحفاظ على أسعار فائدة أعلى لفترة طويلة من الزمن.

في الأسبوع الماضي، أشار عدد من مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى أن زيادات أسعار الفائدة الإضافية كانت مطلوبة لخفض التضخم إلى هدف البنك المركزي البالغ 2%.

وينتظر المستثمرون حاليا إصدار محضر اجتماع السياسة الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء، ومن المتوقع أن يقوم البنك الفيدرالي الأمريكي من قبل أسواق المال بزيادة أسعار الفائدة القياسية فوق 5% بحلول مايو، مع ذروة في المعدلات المتوقعة لشهر يوليو عند 5.3%.

سينصب تركيز المستثمرين أيضًا على بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة لشهر يناير، والتي من المقرر إصدارها في وقت لاحق من هذا الأسبوع وهي مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي.