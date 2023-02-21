الاقتصاد

تراجع مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة منتصف الأسبوع

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القاهرة - سامية سيد - استهلت البورصة المصرية،  تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء،  منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على هبوط.

 

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.48% ليصل إلى مستوى 16733 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.41% ليصل إلى مستوى 2858 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.51% ليصل إلى مستوى 19819 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.18% ليصل إلى مستوى 6912 نقطة.

 

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.11% ليصل إلى مستوى 2942 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.22% ليصل إلى مستوى 4400 نقطة.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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