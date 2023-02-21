شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البترول: توفير 88 ألف طن وقود سائل شهريا نتيجة إحلال الغاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، إن خطة الانتشار لمحطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي التي ينفذها قطاع البترول ضاعفت إجمالي تلك المحطات علي مستوي الجمهورية بمقدار يزيد عن 4 أمثالها في العامين الأخيرين تنفيذا لرؤية التوسع في استخدام الغاز الطبيعي كوقود التي يدعمها ويتابعها الرئيس عبدالفتاح السيسي، موضحا أنه جري إقامة اكثر من 700 محطة جديدة خلال هذه الفترة في زيادة غير مسبوقة ليصل إجمالي المحطات الي 909 محطات حالياً.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدورى الذي ترأسه الوزير لمتابعة خطة التوسع في استخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات بحضور عدد من قيادات القطاع ورؤساء الشركات العاملة في النشاط.



جانب من الاجتماع

واضاف الملا ان المشروعات غير المسبوقة خلال تلك الفترة لإضافة محطات جديدة ومراكز لتحويل السيارات احدثت نقلة نوعية في استخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات بالسوق المحلي وعملت علي تلبية طلب حائزي السيارات المتزايد علي هذا النوع من الوقود متعدد المميزات الاقتصادية والبيئية.

ووجه الوزير خلال الاجتماع بسرعة استكمال المحطات الجديدة الجاري اقامتها وادخالها الي الخدمة للاستفادة من المردود الاقتصادي الايجابي للغاز الطبيعي باعتباره الحل الأمثل لترشيد استهلاك الوقود السائل من البنزين والسولار و بالتالي توفير جانب من العملة الصعبة اللازمة للاستيراد، علاوة على المساهمة في تخفيض تكلفة الوقود الذي يستخدمه المواطن في ظل انخفاض سعر الغاز الي اقل من نصف سعر لتر البنزين مما يشجع المواطنين علي استخدامه، كما وجه الوزير بالعمل خلال عام 2023 على زيادة معدلات التحويل للغاز الي 100الف سيارة سنوياً .

وشهد الاجتماع استعراض الجهود المكثفة خلال الشهور الماضية لإدخال المحطات الجديدة الي الخدمة والاعمال الجارية لإضافة محطات جديدة.

كما استعرض الاجتماع مؤشرات التطور الايجابي لنشاط الغاز الطبيعي كوقود للسيارات خلال السنوات الأخيرة في ضوء خطط الانتشار والتوسع المنفذة ، حيث اظهرت المؤشرات ارتفاع المتوسط الشهري لعدد المركبات التي يتم تحويلها لاستخدام الغاز الي ما يقرب من 6700 سيارة خلال عام 2022 بزيادة نسبتها 187٪ عن المتوسط الشهري للتحويل عام 2019بواقع 3502سيارة، كما ارتفع متوسط المبيعات الشهرية للغاز الطبيعي كوقود للسيارات الي نحو 95 مليون متر مكعب غاز خلال عام 2022 انعكاسا لإقبال المواطنين علي استخدام الغاز مما وفر نحو 88الف طن وقود سائل ( بنزين و سولار) شهريا نتيجة احلال الغاز محله اي بواقع ما يزيد عن مليون طن سنويا وفر في الوقود، وذلك مقارنة بنحو 46 مليون متر مكعب غاز متوسط مبيعات شهري خلال عام 2019 وفرت 37 الف طن وقود سائل.

وقد ارتفع متوسط مبيعات الغاز كوقود للسيارات بالسوق المحلي خلال شهر يناير المنتهى الي معدل قياسي بلغ 109 مليون متر مكعب بما يشير الي تزايد معدلات تحويل السيارات واستمرار تنامي اقبال المواطنين.

وارتفع عدد المراكز التي تقدم خدمة تحويل السيارات للغاز الي نحو ١٣٠ مركزا بنهاية عام ٢٠٢٢ مقارنة بنحو ٧٠ مركزا فقط في عام ٢٠١٩ بزيادة ٨٢٪.

يُشار الي ان قطاع البترول انتهي من اقامة 124 محطة جديدة لتموين السيارات بالغاز و15 مركزا لتحويلها خلال عام 2022 وتحويل حوالي 80 الف سيارة للغاز، مستهدفا خلال عام 2023 اقامة ما يتراوح بين 100 الي 120محطة و 45 مركزا للتحويل في معدل غير مسبوق لتوفير خدمة سريعة ومتميزة لحائزي السيارات الراغبين في التحويل.

حضر الاجتماع الدكتور مجدي جلال رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، والمهندس احمد محمود نائب رئيس الشركة للتخطيط ومشروعات توصيل الغاز و المهندس سيد حسين مساعد نائب رئيس الشركة لمشروعات تحويل السيارات للغاز والمحاسب هشام نورالدين رئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير والمهندس محمود ناجى معاون الوزير لنقل وتوزيع المنتجات البترولية و المهندس فؤاد رشاد رئيس شركة فجر الأردنية المصرية للغاز الطبيعي والمهندس وائل جويد رئيس شركة غاز مصر و المهندس عبدالفتاح فرحات رئيس شركة غازتك و المهندس حسانين محمد رئيس شركة كارجاس والمهندس ايهاب كمال رئيس شركة فجر المصرية للغاز الطبيعي.