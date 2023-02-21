شكرا لقرائتكم خبر عن إنفوجراف.. أهم مؤشرات أسعار النفط والغاز العالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت منظمة الدول العربية المصدرة للبترول، مؤشرات أسعار النفط ومشتقاته وأسعار الغاز الطبيعى، حيث سجل خام القياس العالمى برنت تسليم شهر أبريل 83.91 دولار للبرميل، وسجل خام غرب تكساس 77.14 دولار للبرميل تسليم شهر مارس، كما سجل متوسط سلة خامات أوبك 82.07دولار للبرميل لشهر فبراير 2023.

وسجل متوسط أسعار الجازولين الممتاز بالسوق الأمريكية 4.157 دولار للجالون، كما سجل متوسط أسعار الديزل بالسوق الأمريكية 4.491دولار للجالون.

واستبعد محللون لدى بنك J.P.Morgan أن تخترق أسعار النفط مستويات 100 دولار للبرميل هذا العام إلا في حالة وجود محركات جيوسياسية كبيرة.

ويأتى ذلك وسط احتمالات بأن تزيد أوبك+ الإمدادات وأن تتعافى التدفقات الروسية بحلول منتصف العام الجاري وذلك بحسب سى ان بى سي عربية، وبحسب مذكرة للمصرف الأميركي نقلتها رويترز: من غير المرجح أن يدافع تحالف أوبك+ عن حد أدنى للأسعار عند 80 دولاراً وبالتالي فإنه لن يحتاج لخفض حصص الإنتاج هذا العام.

وأضاف المصرف الأميركى، المجموعة قد تضيف بدلاً من ذلك 400 ألف برميل يومياً إضافياً للمعروض.. كما توقعت المذكرة أن تستورد الصين كمية قياسية من الخام في 2023 بسبب الطلب المتزايد على الوقود مع ارتفاع معدلات السفر في أعقاب إلغاء قيود كورونا.