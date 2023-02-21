شكرا لقرائتكم خبر عن استيراد مصر من البوتاجاز يتراجع 140 ألف طن فى شهر واحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت معدلات استيراد الغاز الطبيعي التراجع في الفترة الأخيرة، حيث قالت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن مصر استوردت نحو 88.1 ألف طن في شهر نوفمبر الماضي "مبدئى" مقارنة بنحو 229 ألف طن في شهر نوفمبر من العام الماضي 2021، بتراجع بلغ نحو 140.9 ألف طن.

وكانت بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، قد رصدت تراجع معدل استيراد مصر للبوتاجاز، حيث بلغ حجم الاستيراد المصرية من البوتاجاز فى شهر مايو الماضى نحو 139.4 ألف طن، متراجعا من 167.7 ألف طن فى شهر مايو من عام 2021، بتراجع بلغ نحو 28.3 ألف طن.

ويأتى تراجع أرقام واردات البوتاجاز ليكمل المسار النزولى لمؤشر الاستيراد منذ بداية العام الجارى، حيث تراجعت الواردات المصرية منه نحو 176.3 ألف طن فى شهر ابريل الماضى مقابل 237.3 ألف طن فى شهر ابريل عام 2021، بتراجع بلغت قيمته نحو 61 ألف طن، كما أظهرت بيانات جهاز الإحصاء، أن حجم الاستيراد من البوتاجاز بلغ نحو 139 ألف طن فى شهر مارس الماضى متراجعا من 151.6 ألف طن فى شهر مارس عام 2021، بتراجع بلغ حجمه نحو 12.6 ألف طن، وكانت معدلات استيراد البوتاجاز قد شهدت تراجع منذ بداية العام الحالى 2022، حيث سجل إجمالى الكميات المستوردة من البوتاجاز نحو 174 ألف طن فى شهر فبراير الماضى انخفاضا من 193 ألف طن فى شهر فبراير عام 2021، بتراجع بلغ نحو 19 ألف طن.