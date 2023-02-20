الدعم السكني المحدث يسهل تملك الفئات الأشد حاجة

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وأوضح «سكني» في بيان أمس، أن برنامج الدعم السكني المحدث وفر حلولا ومزايا متنوعة للمستفيدين، شملت دعما ماليا فوريا غير مسترد يصل إلى 150 ألف ريال، إضافة إلى الدعم العيني على الوحدات السكنية تحت الإنشاء، والإعفاء من ضريبة التصرفات العقارية، كما يتيح البرنامج المحدث للمستفيد برامج داعمة وممكنة للتملك كبرنامج الرهن الميسر وبرنامج ضمانات التمويل العقاري، وغيرها من الحلول التمويلية والسكنية لـ: منتج البيع على الخارطة، منتج الوحدات السكنية الجاهزة، منتج البناء الذاتي إضافة إلى منتج أرضك دعمك.وأضاف أن برنامج الدعم المحدث وفر خدمة «صمم دعمك» من خلال منصة المستشار العقاري التي تتيح للمستفيد تصميم دعمه السكني بما يتناسب مع رغباته واحتياجاته للتملك، مشيرا إلى إمكانية الاستفادة من الحلول والخيارات لبرنامج الدعم السكني المتنوعة بكل يسر وسهولة من خلال موقع وتطبيق «سكني» الالكتروني ضمن قائمة من الخيارات المتنوعة بهدف تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان - أحد برامج رؤية المملكة 2030 - برفع نسبة التملك إلى 70%.
وأكد «سكني» على استمرارية الدعم بما يمكن الأسر السعودية من تملك السكن الملائم، وذلك من خلال برامج وممكنات تحقق الكفاءة والفعالية للدعم السكني المقدم للمستفيدين الأشد حاجة وتعزز من فرص تملكهم للسكن الملائم بما يتوافق مع احتياجاتهم الفعلية وقدراتهم التمويلية لتسهيل رحلة تملكهم لمنازلهم وفق إجراءات سهلة وميسرة. الجدير بالذكر أن برنامج «سكني» نجح في خدمة أكثر من 1.4 مليون أسرة سعودية نهاية 2022، والوصول بمستهدف التملك السكني إلى أكثر من 60% عام 2020.
أبرز مزايا برنامج الدعم السكني المحدث
- دعم مالي فوري غير مسترد يصل لـ150 ألف ريال
- دعم عيني على الوحدات السكنية تحت الإنشاء
- الإعفاء من ضريبة التصرفات العقارية
- أتاحت برامج داعمة وممكنة للتملك كالرهن الميسر
- خدمة »صمم دعمك« من خلال منصة المستشار العقاري
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