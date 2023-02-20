شكرا لقرائتكم خبر «SAMI» تطلق مجمعا للأنظمة الأرضية لتوطين الصناعات الدفاعية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت شركة SAMI، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة والشريك الوطني في قطاع الصناعات الدفاعية والأمن، عن المجمع الصناعي للأنظمة الأرضية في منطقة الرياض بمدينة الخرج، الذي يهدف إلى توطين الصناعات الدفاعية وبناء القدرات المحلية في مجال هندسة وتصميم الأنظمة الأرضية إضافة إلى اختبار وتأهيل النظم وتقديم خدمات الصيانة والإصلاح والعمرة الشاملة والدعم اللوجستي المتكامل، وذلك على هامش معرض الدفاع الدولي «آيدكس 2023»، الذي يقام خلال الفترة من 20 حتى 24 من فبراير الحالي بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.

وعلى هامش إطلاق المجمع تم توقيع اتفاقية مع شركة غفري أسوشيتس، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الإمارات تركي الدخيل ومحافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي، والرئيس التنفيذي لشركة SAMI المهندس وليد أبوخالد، فيما مثل شركة غفري أسوشيتس المؤسس ورئيس مجلس الإدارة يوسف غفري.

وتنص الاتفاقية التي تم توقيعها على تصميم المجمع المخصص لتصنيع العربات المدرعة ودمج ومواءمة الأنظمة الأرضية المتقدمة وتصنيع وتجميع واختبار وصيانة الأنظمة الأرضية، مما يؤدي إلى تطوير قطاع الصناعات الدفاعية بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.

وقال أبوخالد إن الاتفاقية ستفتح آفاق التعاون الدولي مع كبريات الشركات الإقليمية والعالمية، مضيفا أن هذه المشاركة تأتي تأكيدا على ما يحظى به قطاع الصناعات الدفاعية والأمنية في المملكة من دعم لا محدود ورعاية من القيادة الحكيمة، نحو تعزيز الاستقلالية الاستراتيجية للمملكة وتطوير قدراتها الصناعية الدفاعية الوطنية، والسعي إلى دعم توطين هذا القطاع الواعد بما يزيد على 50% من الإنفاق على المعدات والخدمات العسكرية بحلول 2030، ليصبح القطاع بذلك رافدا مهما للاقتصاد السعودي، من خلال نقل التقنية ودعم المستثمر المحلي وتوفير فرص العمل للسعوديين، وتعظيم إسهاماته في الاقتصاد الوطني.

يذكر أن معرض الدفاع الدولي «آيدكس 2023» هو أكبر معرض دفاعي متخصص في العالم في قطاع الصناعات الدفاعية، إضافة إلى كونه منصة دولية لعقد الشراكات الاستراتيجية بين كبريات الشركات المتخصصة في قطاع الصناعات الدفاعية والعسكرية من مختلف دول العالم، وشهد منذ انطلاقته قبل 30 عاما تطورا كبيرا في حجم الصفقات وأعداد الشركات العارضة.

المجمع الصناعي للأنظمة الأرضية







الموقع: مدينة الخرج



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