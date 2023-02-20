14.2 مليارا قروض الصندوق الصناعي في 2022

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بلغ إجمالي قيمة القروض المعتمدة لعملاء صندوق التنمية الصناعية السعودي في القطاع الخاص خلال 2022، نحو 14٫2 مليار ريال، تمثل 111 قرضا في قطاعات: الصناعة، الطاقة، التعدين، والخدمات اللوجستية، وذلك بزيادة بنسبة 28% عن قيمة القروض المعتمدة لـ2021.

وأوضح الصندوق في تقرير له، أن عدد القروض المعتمدة لقطاع الصناعة بلغ 102 قرض، بقيمة 13,4 مليار ريال، يليه قطاع الخدمات اللوجستية بـ5 قروض بقيمة 522 مليون ريال، وقطاع الطاقة بقرضين بقيمة 225 مليون ريال، وأخيرا قطاع التعدين بقرضين بقيمة 55 مليون ريال.

وكشف الصندوق الصناعي حصول المنشآت الصغيرة والمتوسطة على النسبة الأعلى من إجمالي عدد القروض بـ87 قرضا، تمثل 79% من إجمالي عدد القروض المعتمدة، فيما بلغ عدد القروض المقدمة للمصانع في المناطق والمدن الواعدة 40 قرضا، بقيمة 11,4 مليار ريال.

وشهد 2022 إقراض الصندوق لمشاريع نوعية واستراتيجية، من شأنها أن تسهم في زيادة المحتوى المحلي، وأن ترفع من جودة الصناعات المحلية، كما شهد العام ذاته تجاوز صافي قيمة القروض المعتمدة لعملاء الصندوق منذ تأسيسه 180,6 مليار ريال، فيما بلغ إجمالي المبالغ المصروفة منذ التأسيس 142 مليار ريال.

وختم الصندوق الصناعي العام الماضي بإطلاق مجموعة من المبادرات والمنتجات والبرامج الجديدة، أبرزها «شركة الصندوق الصناعي للاستثمار»، ومسارَي: «مسرعة تنافسية» و «التمويل الميسر»، تحت مظلة مبادرة تحفيز الصناعة المحلية التابعة لوزارة الصناعة والثروة المعدنية، إضافة إلى مجموعة من الشراكات مع عدد من البنوك والشركات المحلية والعالمية، لدعم المنشآت الصناعية.

دعم الصندوق الصناعي لعملائه 2022







عدد القروض 111 قرضا



قيمة القروض 14,2 مليار ريال



نسبة زيادة قيمة القروض 28%



القطاعات: الصناعة، الطاقة، التعدين، الخدمات اللوجستية



القروض المقدمة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة 87 قرضا تمثل 79% من الإجمالي



القروض المقدمة للمصانع في المناطق الواعدة 40 قرضا بقيمة 11,4 مليار ريال



توزيع القروض المعتمدة