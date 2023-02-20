لجنة الأمن الغذائي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عقدت اجتماعها الدوري برئاسة وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي، لاستعراض آخر تطورات وفرة المعروض من السلع الغذائية محليا وعالميا، ودور القطاع الخاص في تعزيز المخزونات المحلية لمدخلات الأعلاف (الذرة، فول الصويا، الشعير) وآليات تحفيزه.

وأكد وزير البيئة والمياه والزراعة على الدور الكبير الذي قام به القطاع الخاص خلال الفترة الماضية في تعزيز المخزونات ووفرة المعروض في الأسواق متجاوزا تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية على أسواق الغذاء العالمية، مشيرا إلى أهمية المواءمة بين الجهات المعنية، ومواصلة التعاون مع القطاع الخاص لضمان استمرار وفرة وجودة السلع الغذائية للمواطنين والمقيمين.

حضر الاجتماع أعضاء اللجنة ممثلو وزارات (الداخلية، البيئة والمياه والزراعة، المالية، الاقتصاد والتخطيط، التجارة، الشؤون البلدية والقروية والإسكان، الصناعة والثروة المعدنية، الصحة، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية).