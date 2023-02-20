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ويسعى المعرض إلى أن يكون منصة ذات بعد إقليمي ودولي لسوق السفر والسياحة، لإيجاد سبل التعاون، ومناقشة الطرق الفريدة التي تعمل على تشجيع السياحة الداخلية والخارجية، وتربط أعمال السياحة الخارجية مع البلدان المشاركة في مشاريع الاستثمار السياحي الجديدة، كأحد مستهدفات رؤية المملكة 2030 من حيث تنويع مصادر الدخل الوطني والإسهام في دعم السياحة الداخلية.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - الأمير سعود بن عبدالله، دشن النسخة الـ11 لمعرض جدة الدولي للسياحة والسفر، الذي يقام في الفترة من 19 - 21 فبراير في «سوبر دوم». وتجول المحافظ في المعرض الذي يشارك فيه أكثر من 200 جهة محلية ودولية من هيئات وشركات قطاع السياحة والسفر، وشركات الطيران والفنادق والمنتجعات، وعدد من الشركات المتخصصة في قطاع السياحة، ثم كرم محافظ جدة الجهات الراعية والداعمين للمعرض.ويسعى المعرض إلى أن يكون منصة ذات بعد إقليمي ودولي لسوق السفر والسياحة، لإيجاد سبل التعاون، ومناقشة الطرق الفريدة التي تعمل على تشجيع السياحة الداخلية والخارجية، وتربط أعمال السياحة الخارجية مع البلدان المشاركة في مشاريع الاستثمار السياحي الجديدة، كأحد مستهدفات رؤية المملكة 2030 من حيث تنويع مصادر الدخل الوطني والإسهام في دعم السياحة الداخلية.

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