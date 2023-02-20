شكرا لقرائتكم خبر الوطنية للإسكان توقع 30 اتفاقية ومذكرة باستثمارات 24 مليارا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت الوطنية للإسكان ممثلة بالرئيس التنفيذي محمد البطي 30 اتفاقية ومذكرة تفاهم وعقودا استشارية بإجمالي استثمار يتجاوز 24 مليار ريال مع عدد من المطورين العقاريين، على هامش حفل تدشين ضاحية الفرسان، أكبر الضواحي السكنية في المملكة، برعاية أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر، وحضور وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل. وتضمن الحفل توقيع 18 اتفاقية تطوير عقاري للمرحلة الأولى من الضاحية، بالشراكة مع شركة رتال للتطوير العمراني، شركة دار وإعمار، شركة عبدالرحمن الراشد، شركة ثبات المسكن، شركة التحالف العقاري، شركة الديار العربية، شركة أجدان، شركة محمد الحبيب، شركة مسكان الصناعية، شركة تلال العقارية، شركة سمو العقارية، شركة مسكن العربية، شركة نجوم السلام، شركة ساطعة التعمير، شركة الاستثمارات المبتكرة، شركة تمكين، وشركة تمام، وذلك بهدف تطوير وتنفيذ الوحدات السكنية بخيارات متنوعة وتصاميم عصرية ومساحات مختلفة، وفق معايير جديدة للابتكار في قطاع البناء والتشييد والتخطيط العمراني بمقاييس عالمية، إضافة إلى توقيع اتفاقية مع الشركة السعودية للكهرباء؛ لتنفيذ المخططات التفصيلية والتنفيذية لأعمال الكهرباء في الضاحية.

كما تم توقيع عدد من مذكرات التفاهم مع كل من مجموعة سليمان الحبيب الطبية، وشركة سينومي، شركة عبدالله العثيم للاستثمار، الاتحاد السعودي للرياضة للجميع، شركة لجام للرياضة، شركة نواف التمياط للتجارة، شركة تطوير المباني، وجمعية عمارة المساجد، لتطوير المرافق الحيوية ضمن مشاريع الوطنية، من مستشفيات ومراكز صحية ومراكز تجارية وترفيهية ورياضية ومراكز مجتمعية، إضافة إلى المساجد والمدارس التعليمية، لتسهم في تحقيق أعلى معايير جودة الحياة التي تليق بتطلعات الأسرة السعودية وتحقق لهم أسلوب حياة حيوي ضمن مجتمع متكامل الخدمات والمرافق لينعم سكانها بالرفاهية والإسهام في أنسنة المدن.

وجرى خلال الحفل توقيع 4 عقود استشارية لإدارة المشاريع والإشراف على تنفيذ المرحلة الأولى من ضاحية الفرسان وتنفيذ أعمال البنية التحتية الشاملة، إضافة إلى تنفيذ مبنى المبيعات وفق أحدث التقنيات التي تضمن جودة البنية التحتية وتعزيز الاستدامة التشغيلية وتطوير المشاريع، بالشراكة مع شركة هيل إنترناشيونال، وشركة زهير فايز ومشاركوه للاستشارات، وشركة الأومير للتجارة والمقاولات، وشركة أضواء الخليل للمقاولات.

يذكر أن الوطنية للإسكان أطلقت أخيرا ضاحية الفرسان بمساحة إجمالية تتخطى 35 مليون م2، وتوفير نحو 50 ألف وحدة سكنية تتسع لأكثر من 250 ألف نسمة، وذلك في إطار عملها على استحداث ضواحي ومجتمعات سكنية متكاملة تعزز من جودة الحياة، وتسهم في زيادة المعروض العقاري بالرياض بخيارات سكنية متنوعة، كما تحرص على تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان، أحد برامج رؤية المملكة 2030، برفع نسبة التملك السكني للأسر السعودية إلى 70%.