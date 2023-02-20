الوطنية للإسكان توقع 30 اتفاقية ومذكرة باستثمارات 24 مليارا

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كما تم توقيع عدد من مذكرات التفاهم مع كل من مجموعة سليمان الحبيب الطبية، وشركة سينومي، شركة عبدالله العثيم للاستثمار، الاتحاد السعودي للرياضة للجميع، شركة لجام للرياضة، شركة نواف التمياط للتجارة، شركة تطوير المباني، وجمعية عمارة المساجد، لتطوير المرافق الحيوية ضمن مشاريع الوطنية، من مستشفيات ومراكز صحية ومراكز تجارية وترفيهية ورياضية ومراكز مجتمعية، إضافة إلى المساجد والمدارس التعليمية، لتسهم في تحقيق أعلى معايير جودة الحياة التي تليق بتطلعات الأسرة السعودية وتحقق لهم أسلوب حياة حيوي ضمن مجتمع متكامل الخدمات والمرافق لينعم سكانها بالرفاهية والإسهام في أنسنة المدن.وجرى خلال الحفل توقيع 4 عقود استشارية لإدارة المشاريع والإشراف على تنفيذ المرحلة الأولى من ضاحية الفرسان وتنفيذ أعمال البنية التحتية الشاملة، إضافة إلى تنفيذ مبنى المبيعات وفق أحدث التقنيات التي تضمن جودة البنية التحتية وتعزيز الاستدامة التشغيلية وتطوير المشاريع، بالشراكة مع شركة هيل إنترناشيونال، وشركة زهير فايز ومشاركوه للاستشارات، وشركة الأومير للتجارة والمقاولات، وشركة أضواء الخليل للمقاولات.
يذكر أن الوطنية للإسكان أطلقت أخيرا ضاحية الفرسان بمساحة إجمالية تتخطى 35 مليون م2، وتوفير نحو 50 ألف وحدة سكنية تتسع لأكثر من 250 ألف نسمة، وذلك في إطار عملها على استحداث ضواحي ومجتمعات سكنية متكاملة تعزز من جودة الحياة، وتسهم في زيادة المعروض العقاري بالرياض بخيارات سكنية متنوعة، كما تحرص على تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان، أحد برامج رؤية المملكة 2030، برفع نسبة التملك السكني للأسر السعودية إلى 70%.
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