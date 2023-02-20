شكرا لقرائتكم خبر 55 شركة وطنية بمعرض الخليج للأغذية تحت هوية «صنع في السعودية» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تشارك هيئة تنمية الصادرات السعودية «الصادرات السعودية»، تحت هوية «صنع في السعودية» في معرض الخليج للأغذية لعام 2023م، المقام خلال الفترة من 20 - 24 فبراير 2023م في مركز دبي التجاري العالمي، حيث يضم جناح «صناعة سعودية» تحت مظلته 55 شركة وطنية من قطاع الأغذية.

ويمثل معرض الخليج للأغذية أحد أهم الفرص التجارية الواعدة للشركات الوطنية والمنصة الأمثل للمصنعين والمهتمين والباحثين في مجال الأغذية، إذ حظي في نسخته الأخيرة بمشاركة 2531 شركة من 162 دولة وبعدد زوار بلغ نحو 60 ألف زائر من 85 دولة.

ويعد قطاع الأغذية ثالث أعلى القطاعات تصديرا في المملكة، حيث صدرت السعودية من القطاع خلال 2021م ما يقدّر بـ14.3 مليار ريال، وتتصدر دولة الإمارات العربية المتحدة قائمة الدول المستوردة لمنتجات قطاع الأغذية من السعودية خلال الفترة، تليها الكويت.

وتأتي مشاركة «الصادرات السعودية» في هذا الحدث المهم انطلاقا من دورها الرئيسي والمحوري في دعم المصنعين والمصدرين، والبحث عن فرص الارتقاء بالصورة الذهنية والعلامة التجارية لصادرات المملكة، وتعزيز مكانتها في الأسواق العالمية، وترويج السلع والخدمات الوطنية في الأسواق الدولية وربط المصدرين بالمشترين المحتملين، وذلك من خلال تقديم عدد من الخدمات والمبادرات التي تسهم في رفع نسبة الصادرات السعودية من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي وفقا لمستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تشكل زيادة الصادرات غير النفطية أحد أهدافها الرئيسة.