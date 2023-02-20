1.7 مليار أرباح موبايلي في 2022

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حققت شركة اتحاد اتصالات «موبايلي» صافي ربح قدره 1.7 مليار ريال في 2022، بزيادة نسبتها 54.6%، مقارنة بصافي ربح قدره 1.1 مليار ريال في 2021، نتيجة لنمو الإيرادات وتحسن هوامش الربح.

وأظهرت النتائج المالية للشركة ارتفاع الإيرادات بنسبة 5.6% على أساس سنوي لتصل إلى 15,669 مليون ريال، بفضل النمو في إيرادات كل قطاعات الشركة، كما استمرت قاعدة العملاء بإظهار نمو قوي.

وارتفع الربح قبل خصم الاستهلاك والإطفاء وتكاليف المرابحة الإسلامية والزكاة (EBITDA)1 بنسبة 10.4% على أساس سنوي ليصل إلى 6,161 ملايين ريال، نتيجة لنمو الإيرادات، كما سجلت موبايلي مستويات قوية لهامش الربح قبل خصم الاستهلاك والإطفاء وتكاليف المرابحة الإسلامية والزكاة (inmarg EBITDA)، حيث بلغت نسبة 39.3% مقارنة بنسبة 637.% في العام السابق.

وسجل صافي الربح مبلغا قدره 1,657 مليون ريال، مثل ذلك ارتفاعا بنسبة 54.6% على أساس سنوي، ويعود ذلك إلى النمو في الإيرادات، والربح قبل خصم الاستهلاك والإطفاء وتكاليف المرابحة الإسلامية والزكاة (EBITDA)1، إضافة إلى تحقيق الكفاءة في الإنفاق، وذلك على الرغم من ارتفاع مصاريف التمويل بنسبة 20.2% على أساس سنوي لتصل إلى 607 ملايين ريال نتيجة للارتفاع في معدل الفائدة.

وبلغت النفقات الرأسمالية 2,093 مليون ريال جراء إنجاز الأهداف الاستراتيجية، من خلال استكمال توسيع نطاق نشر شبكة الجيل الخامس 5G، والاستثمار في إنترنت الأشياء، وزيادة تغطية شبكة الألياف البصرية (FTTH). نتيجة لذلك بلغت النفقات الرأسمالية 13.4% لعام 2022م، مقارنة بنسبة 14.1% في 2021.

وارتفعت التدفقات النقدية التشغيلية 2% بنسبة 16.6% لتصل إلى 4,067 ملايين ريال، مقارنة بقيمة بلغت 3,489 ملايين ريال في العام السابق، ويعود ذلك إلى النمو في الربح قبل خصم الاستهلاك والإطفاء وتكاليف المرابحة الإسلامية.