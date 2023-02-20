شكرا لقرائتكم خبر %7.6 ارتفاع صافي أرباح مجموعة stc في 2022 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ارتفع صافي أرباح مجموعة stc لعام 2022م بنسبة 7.6% مقارنة بـ2021م ليصل إلى 12,171 مليون ريال. وأظهرت النتائج المالية الموحدة السنوية للشركة ارتفاع إجمالي الإيرادات لعام 2022 بنسبة 7.02% مقارنة بـ2021 لتصل إلى 67,432 مليون ريال، وارتفاع إجمالي الربح لعام 2022م بنسبة %10.65 مقارنة بـ2021 ليصل إلى 37,393 مليون ريال.

وأوضحت أن الربح التشغيلي لعام 2022 ارتفع بنسبة 14.93% مقارنة بـ2021 ليصل إلى 15,088 مليون ريال، كما ارتفع الربح قبل الاستهلاك والإطفاء والفوائد والزكاة والضرائب (EBITDA) لعام 2022 بنسبة 9.80% مقارنة بـ2021 ليصل إلى 25,079 مليون ريال.

وأوضحت الشركة أنها ستوزع أرباحا نقدية مقدارها 1,992.87 مليون ريال على المساهمين عن الربع الرابع من 2022م، أي ما يعادل 0.40 ريال للسهم الواحد، مفيدة بأن أحقية توزيعات الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول الأحد 6/8 / 1444 والمقيدين في سجل مساهمي stc لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وسيكون تاريخ التوزيع الخميس 24 / 8 / 1444، مشيرة إلى أن إجمالي عدد أسهم الخزينة غير المستحقة للأرباح والمخصصة لبرنامج أسهم حوافز الموظفين بلغ 17,821,798 سهما حتى نهاية الربع الرابع من 2022.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة stc المهندس عليان الوتيد إن الشركة عملت عام 2022 على عدد من المبادرات والمشاريع التي كان لها الأثر الواضح في زيادة وتنوع إيرادات المجموعة، من خلال التوسع في أعمالها الأساسية في المملكة والمنطقة والدخول في مجالات جديدة وواعدة، حيث سعت إلى تنويع الفرص الاستثمارية بإطلاق مجموعة من الشركات التابعة في مجالات مختلفة ومتنوعة، منها الحوسبة السحابية وإنترنت الأشياء والبنية التحتية الرقمية، وتتماشى هذه الاستثمارات مع رؤية المملكة 2030 التي ستسهم بتعزيز مكانة المملكة كمركز رقمي رئيسي في المنطقة والعالم، وستدعم كذلك ربحية المجموعة ونموها بشكل مستدام وبالتوافق مع رؤية المجموعة واستراتيجيتها الطموحة (تجرأ 2.0).