منصة «إبحار» توحد التعامل مع 7 جهات حكومية

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وقال الجاسر في حفل تدشين منصة «إبحار» الذي نظمته الهيئة العامة للنقل «إن الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية التي أطلقها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، قبل عدة أشهر؛ تستهدف دعم وتمكين الاستراتيجيات الوطنية الرائدة وتنمية السياحة الوطنية ووضع البنى التحتية البحرية وفق مستهدفات استراتيجية القطاع البحري لخلق اقتصاد مربح في هذا القطاع الحيوي، وتعزيز إسهامه في الناتج المحلي، واستثمار الموقع الجغرافي الفريد للمملكة ووجهاتها البحرية المتنوعة.وأشار وزير النقل والخدمات اللوجستية إلى أن المملكة تشهد توسعا كبيرا في أصولها الساحلية والبحرية، يتضمن ذلك إنشاء وجهات جديدة ومثيرة مثل نيوم وأمالا ومشروع البحر الأحمر لدعم التنوع الاقتصادي وفق رؤية المملكة 2030، منوها بالمستقبل الواعد لسوق القوارب واليخوت، الذي من المتوقع أن ينمو بمعدل سنوي مركب قدره 19.4% بين عامي 2022 و2028.
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