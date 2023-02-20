شكرا لقرائتكم خبر عن الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار يعلن اكتشاف بردية جديدة بسقارة "وزيري 2" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور مصطفى وزيرى، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار عن اكتشاف البعثة المصرية العاملة بسقارة لبردية أخرى تم تسميتها بـ"وزيرى 2 " وذلك بعد الكشف عن البردية الأولى "وزيرى 1” والتى تم عرضها لأول مرة داخل المتحف المصرى بالتحرير.

وقال وزيرى، أنه بعد الكشف عن بردية وزيرى 1 توقع أعضاء البعثة المصرية العاملة بسقارة اكتشاف برديات أخرى، وهو ما حدث بالفعل، فتم اكتشاف بردية جديدة وتم تسميتها بوزيرى 2 الأسبوع الماضى، وهى الآن فى مرحلة الفتح والترميم وسيتم عرضها لاحقًا.

وبحضور العشرات من ممثلى وسائل الإعلام المحلية والعالمية، وسفراء دول العالم، كشف الدكتور مصطفى وزيرى، الأمين العام للمجلس الآثار لأول مرة عن بردية "وزيرى 1" المُكتشفة حديثًا بسقارة، على أيدى البعثة المصرية.

وقال وزيري: أن البردية طولها 16 متر، وتعتبر أول بردية يتم كشفها بأيادٍ مصرية خالصة، وبها ما يقرب من 113 تعوذية، وذكر بها اسم أحمس 260 مرة، وهى تحكى "كتاب الموتى" وهى عبارة عن نصوص جنائزية تساعد المتوفى فى رحلته للعالم الآخر.

وتم عرض البردية لأول مرة تزامنًا مع الانتهاء من المرحلة الأولى لتطوير المتحف المصرى بالتحرير.

وتم الكشف لأول مرة عن البردية التى تم العثور عليها بسقارة، وتم تسميتها ببردية "وزيري" نسبة إلى الدكتور مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار ورئيس البعثة المصرية العاملة بسقارة والتى اكتشفت البردية.

وأعلن أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، عن الانتهاء من المرحلة الأولى لتطوير المتحف المصرى بالتحرير، وذلك بحضور سفير الاتحاد الأوروبى بالقاهرة، والعشرات من السفراء والمستشارين الثقافيين لسفارات دول العالم.