شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يواصل التراجع و42 ألفًا تقدموا لمبادرة سيارات المصريين بالخارج.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرض الزميل عبد الحليم سالم خلال النشرة الاقتصادية لتلفزيون الخليج 365 ، أسعار الذهب اليوم الإثنين التي تسجل 1690جنيها للجرام من عيار 21 وهو ما يمثل استمرار لنتراجع الذهب على مدار الشهرين الأخيرين .

أسعار الذهب اليوم:

عيار 18 سجل 1444 جنيها.

عيار 24 سجل 1926 جنيها.

الجنيه الذهب 13380 جنيها.

كما استعرض الزميل عبد الحليم سالم تصريحات حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن الهيئة العامة للاستثمار حريصة على تقديم كل سبل الدعم اللازم للشركات الصينية القائمة والمتواجدة في مصر وكذلك كل الشركات الصينية التي ترغب في القدوم للاستثمار في مصر، مشيرًا الى أن العلاقات المصرية الصينية علاقات متميزة وقد نالت زخما كبيرا مع توقيع الدولتان اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة في اطار مبادرة حزام وطريق.

وجاء ذلك خلال كلمة ألقاها "هيبة" في الندوة الخاصة بالعلاقات المصرية - الصينية التي نظمتها جمعية رجال الاعمال المصريين ، موضحا أن عدد الشركات ذات المساهمات الصينية في مصر قد بلغ حوالي 2066 شركة باستثمارات 8 مليار دولار امريكي

كما تم استعراض تأكيد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن نحو 42 ألفًا تقدموا لمبادرة «تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج» وسجلوا على المنصة الإلكترونية، وقد تم إصدار 12 ألف أمر دفع بإجمالي تحويلات 202 مليون دولار، وصدور أكثر من 2900 «موافقة استيرادية»، علمًا بأن الموافقة الاستيرادية صالحة لاستيراد السيارة لمدة سنة من تاريخ صدورها، موضحًا أنه يتم الإفراج عن هذه السيارات تباعًا، وهناك طلبات استعلام جديدة بإجمالي 2650 سيارة، تم تقييم 2600٠ سيارة، ويتبقى 50 سيارة تحت التقييم.

واستعرضت النشرة ما أكده الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، أن نجاح مبادرة أسواق الكربون الأفريقية من شأنه وضع القارة على الطريق الصحيح لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بما في ذلك أهداف المناخ.

وجاء ذلك خلال مشاركته في جلسة "أسواق الكربون الأفريقية: عصر جديد من النمو" ضمن فعاليات منتدى الأعمال الأفريقي 2023،

وقال محيي الدين إن أسواق الكربون هي أحد الحلول المبتكرة والمستدامة لأزمة تمويل العمل المناخي والتنموي في أفريقيا، مشيدًا بالتقدم الملحوظ الذي تحققه المبادرة وما تحظى به من اهتمام رسمي كبير، إلى جانب انخراط عدد من الرعاة والشركات في تنفيذ المبادرة ووضع معايير تفعيلها وتحديد أسعار أرصدة الكربون التي تتناسب مع احتياجات أفريقيا لتمويل العمل المناخي والتنموي لديها.

وأوضح محيي الدين أن أفريقيا لطالما كانت ضحية النهج المختزل الذي يفصل بين العمل المناخي والتنموي، مؤكدًا أهمية ما دعت إليه مصر خلال مؤتمر الأطراف السابع والعشرين بشرم الشيخ من تبني نهج شامل في التعامل مع قضية تغير المناخ من خلال الاهتمام بمختلف أبعاد العمل المناخي على حد سواء، ودمج العمل المناخي ككل مع أهداف التنمية المستدامة المختلفة.

وأفاد محيي الدين بأن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش شدد على أهمية تفعيل وتسريع العمل التنموي على النحو الذي يحقق أهداف التنمية المستدامة بما في ذلك الهدف الخاص بمواجهة تغير المناخ.