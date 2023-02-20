نهاية التعاملات.. ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك المصرية

الشارقة - اميمة ياسر -
ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في 9 بنوك عاملة في مصر مع نهاية التعاملات، اليوم الإثنين، مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات أمس، بينما استقر السعر في مصرف أبو ظبي الإسلامي.
وفيما يلي أسعار الدولار اليوم وفقا لموقع "مصراوي":
البنك الأهلي المصري: 30.43 جنيه للشراء، و30.53 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.
بنك مصر: 30.43 جنيه للشراء، و30.53 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.
بنك القاهرة: 30.53 جنيه للشراء، و30.60 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.
البنك التجاري الدولي: 30.53 جنيه للشراء، و30.63 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.
بنك كريدي أجريكول: 30.53 جنيه للشراء، و30.63 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.
بنك قناة السويس: 30.53 جنيه للشراء، و30.63 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.
بنك التعمير والإسكان: 30.53 جنيه للشراء، و30.63 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.
بنك البركة: 30.53 جنيه للشراء، و30.63 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.
بنك الإسكندرية: 30.53 جنيه للشراء، و30.63 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.
مصرف أبوظبي الإسلامي: 30.58 جنيه للشراء، و30.63 جنيه للبيع.