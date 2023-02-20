الاقتصاد

نهاية التعاملات.. ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك المصرية

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الشارقة - اميمة ياسر -   

ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في 9 بنوك عاملة في مصر مع نهاية التعاملات، اليوم الإثنين، مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات أمس، بينما استقر السعر في مصرف أبو ظبي الإسلامي.

وفيما يلي أسعار الدولار اليوم وفقا لموقع "مصراوي":

البنك الأهلي المصري: 30.43 جنيه للشراء، و30.53 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

بنك مصر: 30.43 جنيه للشراء، و30.53 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 30.53 جنيه للشراء، و30.60 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 30.53 جنيه للشراء، و30.63 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول: 30.53 جنيه للشراء، و30.63 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 30.53 جنيه للشراء، و30.63 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 30.53 جنيه للشراء، و30.63 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

بنك البركة: 30.53 جنيه للشراء، و30.63 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 30.53 جنيه للشراء، و30.63 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي: 30.58 جنيه للشراء، و30.63 جنيه للبيع.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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