شكرا لقرائتكم خبر عن موجز اقتصاد اليوم الاثنين 20-2-2023.. 5 مليار دولار استثمار صينى مستهدف باقتصادية قناة السويس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر موقع الخليج 365 اليوم الأثنين 20-2-2023، مجموعة من الأخبار الاقتصادية الهامة، ومن بينها ما أعلنته المنطقة الاقتصادية لقناة السويس حول خطط المنطقة الصينية لاستهداف استثمارات قيمتها 5 مليارات دولار، بالإضافة إلى مجموعة من الأخبار الأخرى، جاءت وفقا لما يلي:

المنطقة الاقتصادية: مشروعات مرتقبة واستثمارات صينية بنحو 5 مليارات دولار

قام اللواء وليد يوسف نائب رئيس الهيئة للمنطقة الجنوبية والدكتور إبراهيم عبد الخالق نائب رئيس الهيئة لشئون الاستثمار والترويج بجولة تفقدية لمنطقة تيدا- مصر المنطقة الصناعية الصينية بالسخنة لمتابعة آخر مستجدات الأعمال للمشروعات القائمة والتي تحت الإنشاء.

وزير الصناعة: 7% زيادة فى حجم التجارة البينية بين مصر وأوزباكستان

استقبل المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة جامشيد خوجاييف نائب رئيس الوزراء بدولة أوزباكستان والوفد المرافق له والذى ضم لذيذ كودراتوف وزير الاستثمار والصناعة والتجارة ومنصوربيك كيليتشيف سفير اوزباكستان بالقاهرة إلى جانب عدد من المسئولين بدولة أوزباكستان، حيث تناول اللقاء سبل الارتقاء بمعدلات التبادل التجاري وتعزيز التعاون الصناعي والاستثمارى المشترك بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.

جولة ترويجية للبورصة المصرية فى السعودية والإمارات لعرض الفرص الاستثمارية

عقد الوفد المصري الذي يضم القيادات التنفيذية للهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزي المصري والبورصة المصرية، خلال جولته الترويجية في السعودية والإمارات، سلسلة لقاءات مع 20 مؤسسة استثمارية ذات ملاءة مالية كبيرة في الرياض ودبي وأبو ظبي، وذلك لاستعراض آخر مستجدات وتطورات الاقتصاد المصري.

محيى الدين: نجاح مبادرة أسواق الكربون الأفريقية سيضع القارة على الطريق الصحيح

أكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، أن نجاح مبادرة أسواق الكربون الأفريقية من شأنه وضع القارة على الطريق الصحيح لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بما في ذلك أهداف المناخ.

أسعار النفط تسجل 83.70 دولار لبرنت و76.89 دولار للخام الأمريكي

سجلت أسعار النفط اليوم الأثنين 83.70 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 76.89 دولار للبرميل.

أسعار الذهب اليوم الإثنين تسجل استقرارا ملحوظا.. وعيار 21 يسجل 1690جنيها للجرام

ننشر آخر تحديث في سعر جرام الذهب اليوم الاثنين مستهل تعاملات الأسبوع، ليسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر رواجاً في سوق الصاغة 1685 جنيها بدون إضافة مصنعية وهو ادني سعر للذهب في 2023، في حين يسجل السعر العالمي للذهب انخفاض إلي مستويات 1840 دولار.

تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 2.96% بختام تعاملات جلسة الإثنين

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين، وسط تداولات متوسطة، وخسر رأس المال السوقي 26 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.070 تريليون جنيه.