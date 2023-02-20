شكرا لقرائتكم خبر عن وفد المنطقة الاقتصادية لقناة السويس يلتقى بممثلى مجموعة ماروبينى ومؤسسة JOIN اليابانية والان مع تفاصيل الخبر
وعلى الجانب الآخر عرض وفد الهيئة الفرص الاستثمارية المتاحة وموقف التطوير بشتى عناصر المنطقة لخدمة الصناعة والتجارة الدولية، كما تم توضيح أهمية التكامل بين الموانئ والمناطق الصناعية، بالإضافة إلى شرح الحوافز المباشرة والغير مباشرة لدعم المشروعات، واقترحت الهيئة تبادل البيانات والمعلومات واستمرار التواصل لدراسة الشركة انشاء منطقة صناعية داخل المنطقة الاقتصادية، حيث أبدت الشركة اهتمامها بالمشروعات الجديدة في الطاقة والصناعات المكملة للطاقة النظيفة.
كما التقى وليد جمال الدين دافيد سيمايا، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لسوميتومو ميتسوى تراست جروب Sumitomo Mitsui Trust Group حيث أوضح السيد وليد جمال الدين أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس هي مشروع اقتصادي قومي متكامل وفريد على مستوى القارة من حيث المساحة وعدد الموانئ البحرية مما يفتح الأفاق أمام الاستثمار اليابانيين في شتى المجالات الصناعية والتجارية، وخلال اللقاء أوضح دافيد سيمايا أن المؤسسة تدير أكثر من 700 أصل حول العالم ولها أكثر من 4 فروع رئيسية حول العالم، إضافة إلى العديد من الاستثمارات في مجالات الطاقة الجديدة والأنشطة الصناعية والتجارية، وأكد على رغبتهم في فتح اتصال مع الشركات التي ستعمل في مجال الوقود الأخضر داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لما تملكه المجموعة من برامج التمويل الأخضر لتلك النوعية من المشروعات.
والجدير بالذكر أن هذه اللقاءات كانت في ختام جولة ترويجية قامت بها المنطقة الاقتصادية داخل العاصمة اليابانية طوكيو تم من خلالها لقاء ما يقرب من أكثر من 100كيان اقتصادي ياباني ما بين شركات وبنوك ومؤسسات للتمويل والتعاون الدولي، وذلك من أجل التعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة أمام الاقتصاد الياباني داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.