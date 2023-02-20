شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البترول يبحث مع السفيرة الأيرلندية فرص التعاون في الأنشطة البترولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية نولا أوبرين سفيرة إيرلندا بالقاهرة لبحث سبل دعم التعاون بين البلدين في مجالات البترول والغاز والطاقة المتجددة وسبل جذب استثمارات الشركات الأيرلندية إلى مصر .

وأكد الملا خلال اللقاء استمرار الوزارة في استراتيجيتها لتهيئة مناخ جاذب للاستثمار الأجنبي في الأنشطة البترولية المختلفة ، لافتاً إلى أن قطاع البترول مازال لديه العديد من الفرص الاستثمارية في أنشطة البحث والاستكشاف والتكرير والبتروكيماويات بالإضافة إلى مشروعات التحول الرقمى وخفض الانبعاثات .

ومن جانبها أشادت السفيرة الأيرلندية بنجاح مؤتمر ومعرض مصر الدولى إيجبس 2023 ، وأضافت أن بلادها تتطلع إلى تعزيز التعاون مع مصر في مجال الغاز الطبيعى والتحول الطاقى وخفض الانبعاثات الكربونية .