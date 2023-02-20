شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 2.96% بختام تعاملات جلسة الإثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين، وسط تداولات متوسطة، وخسر رأس المال السوقي 26 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.070 تريليون جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.96% ليغلق عند مستوى 16814 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 2.32% ليغلق عند مستوى 2869 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.79% ليغلق عند مستوى 19922 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.92% ليغلق عند مستوى 6924 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.85% ليغلق عند مستوى 2946 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 2.1% ليغلق عند مستوى 4409 نقطة.