شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تسجل 83.70 دولار لبرنت و76.89 دولار للخام الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار النفط اليوم الأثنين 83.70 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت، كما سجلت العقود الآجلةلخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 76.89 دولار للبرميل.

وسجلت أسعار النفط بالأسواق العالمية خسائر أسبوعية، حيث انخفض خام القياس العالمى برنت بنحو 4%، كما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكى بنحو 4.2%.

وارتفعت إيرادات قطاع صناعة البتروكيماويات بالصين خلال 2022 فيما سجلت الأرباح تراجعًا، وذكر اتحاد الصين لصناعة النفط والكيماويات أن صناعة البتروكيماويات سجّلت إجمالي إيرادات بقيمة 16.56 تريليون يوان (2.41 تريليون دولار) فى عام 2022، بزيادة قدرها 14.4 بالمئة على أساس سنوي، بينما تراجع إجمالي أرباحها بنسبة 2.8 بالمئة، ليصل إلى 1.13 تريليون يوان (164.5 مليار دولار).

وصعد حجم الواردات والصادرات للمنتجات البيتروكيمائية في 2022 بنسبة 21.7 بالمئة على أساس سنوي إلى 1.05 تريليون دولار.

وبلغ حجم إنتاج النفط الخام بالصين بحسب سكاي نيوز عربية 205 ملايين طن في عام 2022، بزيادة 2.9% على أساس سنوي، مسجلاً العام الرابع على التوالي من النمو، فيما بلغ حجم إنتاج الغاز الطبيعي 217.79 مليار متر مكعب، بزيادة 6.4% على أساس سنوي.

ومن جهة أخرى، قال تشين جانغ رئيس شركة "يونيبك" الصينية لتجارة النفط إن الشركة سجلت مبيعات بقيمة 1.76 تريليون يوان (256 مليار دولار) في 2022، وذلك في إفصاح نادر عن إيرادات الشركة المملوكة للدولة.

وتعد "يونيبك" مملوكة بالكامل لشركة "سينوبك" الصينية العملاقة لتكرير النفط، وأصبحت واحدة من أبرز الشركات الناشطة في مجال تجارة الطاقة حول العالم.

وتعمل الشركة على تعزيز تجارتها في الغاز الطبيعي المسال، وتعاقدت مؤخرا على كميات ضخمة للتوريد طويل الأجل من قطر والولايات المتحدة وعمان، وكلها من أبرز الدول المصدرة للغاز الطبيعي المسال.