شكرا لقرائتكم خبر عن المنطقة الاقتصادية: مشروعات مرتقبة واستثمارات صينية بنحو 5 مليارات دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام اللواء وليد يوسف نائب رئيس الهيئة للمنطقة الجنوبية والدكتور إبراهيم عبد الخالق نائب رئيس الهيئة لشئون الاستثمار والترويج بجولة تفقدية لمنطقة تيدا- مصر المنطقة الصناعية الصينية بالسخنة لمتابعة آخر مستجدات الأعمال للمشروعات القائمة والتي تحت الإنشاء، حيث التقيا Zhang Yixiang المدير التنفيذي لشركة تيدا الصينية ومساعد المدير التنفيذي والمدير العام للشركة، ونهلة عماد الرئيس التنفيذي لشركة تيدا-مصر لتنمية المنطقة الاقتصادية وأحمد رضوان الرئيس التنفيذي لشركة تيدا- مصر للاستثمار.

وجاء ذلك في إطار التنسيق والتواصل المستمر بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وشركائها بالمناطق الصناعية، لمتابعة الأعمال وتفقد المشروعات القائمة والعمل على إزالة وحل أية معوقات قد تواجه بعض من المستثمرين.

وخلال الاجتماع، ناقش الجانبان التعاون المشترك خلال الفترة المقبلة وآليات جذب واستقطاب المزيد من الاستثمارات الصينية للمنطقة، خاصة بعد التوسعات وخطوط الإنتاج الجديدة التي تم إضافتها لبعض المصانع القائمة بالفعل، مما يدل على نجاح الاستثمارات الصينية في المنطقة الاقتصادية، كما تطرق الاجتماع إلى بحث بعض الملفات العالقة ومتابعة بعض المشكلات التي تواجه بعض المستثمرين خاصة بعد المتغيرات العالمية والسياسية الحالية والتي آثرت على سلاسل الإمداد العالمية وغيرها.

ومن جانبه، أكد نائب رئيس الهيئة الاقتصادية للمنطقة الجنوبية على دعم ومساندة الهيئة لشركاء التنمية والنجاح، وأن إدارة الهيئة تعمل على إضافة المزيد من الحوافز الاستثمارية لاستقطاب أكبر قدر ممكن من الاستثمارات في القطاعات الصناعية المستهدف توطينها وتلبية احتياجات الأسواق المحلية والإقليمية منها، مشيراً إلى اهتمام الهيئة باستقطاب نماذج صينية عالمية على غرار مصنع جوشي للفايبر جلاس والذي يعد الرابع عالمياً في هذه الصناعة ويمتلك صرحاً صناعياً عملاقاً داخل المنطقة الصناعية بالسخنة.

وفي ذات السياق، اتفق معه نائب رئيس الهيئة لشئون الاستثمار والترويج والتأكيد على دعم الهيئة لشركائها من المطورين الصناعيين والمستثمرين سواء المحليين أو الأجانب، لافتاً إلى العلاقات التجارية والاقتصادية القوية بين مصر والصين، والعمل على دعم المشروعات الصينية واستقطاب المزيد منها لما تتمتع به المنطقة الاقتصادية من مقومات خاصة تواجدها ضمن مبادرة الحزام والطريق التي من شأنها تسهيل نقل البضائع بين بلدان المبادرة من وإلى الصين.

كما تطرق الاجتماع إلى بحث لجنة المشروعات بالهيئة والتي تعقد أسبوعياً لمناقشة طلبات المشروعات الجديدة من المطورين والمستثمرين، للتوافق عليها تبعاً للوائح الهيئة، حيث تناقش اللجنة خلال هذا الأسبوع أحد المشروعات الصينية التي تعمل منطقة تيدا على استقطابها، ومن ثم اتباع الإجراءات في الموافقة عليها، متضمنة مشروعات لصناعات الريش لوحدات معدات توليد الطاقة بالرياح وكذلك صناعات الستيل والجدران الساترية وغيرها، فضلاً عن إعلان المنطقة خلال الفترة المقبلة بدء تشغيل أكبر مصنع صيني لصناعات الأجهزة الكهربائية المستخدمة في أكثر من ٧٠ دولة حول العالم ليتم تصديرها للأسواق الخارجية من المنطقة الاقتصادية، كما ناقش الاجتماع بعض المشروعات الصينية المستهدف إقامتها والتي ترتكز على بعض المفاوضات الجارية مع شركة تيدا- مصر لقطاعات صناعية متنوعة في مواد البناء الحديثة وغيرها التي تقام مشروعاتها لأول مرة في مصر بإجمالي استثمارات مستهدفة ٥ مليار دولار أمريكي، وتوفير فرص عمل ما لايقل عن ٥ آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة للمصريين.