شكرا لقرائتكم خبر عن ورش عمل فنية أون لاين للملزمين بمنظومة الإيصال الإلكترونى الأربعاء من كل اسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية عن تنظيم المصلحة لورش عمل فنية أون لاين للممولين الصادر لهم قرارات إلزام بمنظومة الإيصال الإلكتروني يوم الأربعاء من كل اسبوع حتى نهاية شهر مارس 2023، في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا وحتى الواحدة ظهرًا، وذلك للإجابة علي استفسارات الممولين بمراحل إلزام منظومة الإيصال الإلكتروني .

وأوضح مختار توفيق أن تنظيم المصلحة لورش العمل هذه، يأتي حرصًا من المصلحة على تقديم كل الدعم للممولين الصادر لهم قرارات إلزام بمنظومة الإيصال الإلكتروني لتسهيل إنضمامهم للمنظومة.