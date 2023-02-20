شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصناعة: 7% زيادة فى حجم التجارة البينية بين مصر وأوزباكستان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة جامشيد خوجاييف نائب رئيس الوزراء بدولة أوزباكستان والوفد المرافق له والذى ضم لذيذ كودراتوف وزير الاستثمار والصناعة والتجارة ومنصوربيك كيليتشيف سفير اوزباكستان بالقاهرة إلى جانب عدد من المسئولين بدولة أوزباكستان، حيث تناول اللقاء سبل الارتقاء بمعدلات التبادل التجاري وتعزيز التعاون الصناعي والاستثمارى المشترك بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.

كما استعرض اللقاء عدد من الموضوعات والملفات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك وكذا تطورات الوضع الاقتصادي العالمي، حضر اللقاء السيد وليد جمال الدين، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والوزير مفوض تجاري يحيى الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجاري.

وقال الوزير إن الدولة المصرية حريصة على تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع دولة اوزبكستان باعتبارها احدى الدول الهامة بمنطقة وسط قارة اسيا، ويمكن الاستفادة منها كمحور لنفاذ الصادرات المصرية لاسواق دول تلك المنطقة، لافتاً إلى حرص الوزارة على الاستفادة من الخبرات الصناعية لدولة الكبيرة اوزباكستان في عدد كبير من القطاعات الصناعية.

وأشار سمير إلى أن هناك فرص ومقومات استثمارية كبيرة بالسوق المصري امام مجتمع الاعمال بدولة اوزباكستان وذلك في مختلف القطاعات الانتاجية والخدمية وبما يسهم في توفير احتياجات السوق المحلي والتصدير بمزايا تفضيلية لعدد كبير من الاسواق الاقليمية والعالمية بفضل شبكة اتفاقيات التجارة الحرة المبرمة بين مصر وعدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسية في العالم.

ونوه الوزير إلى أن الفترة الحالية تشهد زخما غير مسبوق فيما يتعلق بتبادل الزيارات الرسمية بين البلدين والتى تسهم في تعزيز العلاقات الثنائية المشتركة فى مختلف المجالات وعلى كافة الاصعدة وكذا التعرف على الفرص التجارية والاستثمارية المتاحة في البلدين لبدء مشروعات مشتركة تصب في مصلحة اقتصادي البلدين على حد سواء.

ولفت سمير إلى أهمية تشكيل مجلس أعمال مشترك وبما يسهم فى دفع العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين وفتح افق ومجالات جديدة للتعاون بما يتوافق مع الإمكانات الاقتصادية الكبيرة لكلا البلدين، وكذا الاستفادة من فرص الاستثمار المتاحة بمصر واوزباكستان .

وأوضح الوزير أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ العام الماضي نحو 49.9 مليون دولار مقارنة بنحو 46.6 مليون دولار وبنسبة زيادة بلغت نحو 7%، مشيرا إلى أن هناك فرص إستثمارية متميزة بالسوق المصرى والتى تحظى باهتمام دوائرالأعمال بدولة أوزباكستان لاسيما في مجالات صناعة المنسوجات والملابس الجاهزة والجلود والإلكترونيات والطاقة المتجددة والادوية .

ومن جانبه أكد جامشيد خوجاييف نائب رئيس الوزراء بدولة أوزباكستان حرص بلاده على تعزيز اواصر التعاون التجاري والصناعي والاستثماري المشترك مع مصر باعتبارها احدى الدول المحورية بمنطقة الشرق الأوسط وقارة افريقيا، لافتاً إلى اهتمام الشركات الاوزبكية بالاستثمار في السوق المصري خاصة فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والدخول في مشروعات صناعية تكاملية مشتركة للوفاء بإحتياجات البلدين وكذا أسواق دول منطقة الشرق الأوسط وقارة إفريقيا وأسواق رابطة الدول المستقلة الأورأسيوية CIS .

وأشار إلى أن الزيارة المرتقبة للرئيس الأوزبكي شوكت ميرضائيف للقاهرة ستمثل انطلاقة جديدة للعلاقات الراسخة بين البلدين، لاسيما وأن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي التاريخية إلى اوزباكستان في عام 2018 مهدت الطريق لبدء مرحلة جديدة من العلاقات الثنائية المتميزة بين القاهرة وطشقند، لافتا إلى التوجه الحالى لدولة أوزباكستان نحو تعزيز التعاون المشترك مع دول المنطقة العربية فى مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة .