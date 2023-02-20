شكرا لقرائتكم خبر عن 2 مليار و895 مليون دولار صادرات مصر من السلع الزراعية بنهاية 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت الصادرات المصرية من السلع الزراعية ارتفاعا كبيرا خلال الـ11 شهرا الأولى من عام 2022، قياسا بنفس الفترة من العام السابق له 2021، وبلغت القيمة الإجمالية للصادرات نحو ملياري و895 مليون دولار في الفترة من "يناير- نوفمبر" الماضي، بينما كانت نحو ملياري و647 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2021، بزيادة بلغت نحو 247 مليون و212 ألف دولار.

وأوضحت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع القيمة الإجمالية لصادرات البطل الطازج وبلغت قيمتها نحو 139 مليون دولار خلال الـ11 شهرا الأولى من عام 2022، مقابل 82 مليون و576 ألف دولار في نفس الفترة العام السابق له 2021، بزيادة بلغت نحو 56 مليون و969 ألف دولار، يليه صادرات القطن غير مندوف بقيمة بلغت نحو 240 مليون و981 ألف دولار في الفترة من "يناير- نوفمبر" الماضي، بينما كانت نحو 182 مليون و595 ألف دولار في نفس الفترة عام 2021، بزيادة بلغت نحو 58 مليون و386 ألف دولار.

وبلغت قيمة الصادرات المصرية من الرومان الطازج نحو 120 مليون و211 ألف دولار خلال الـ11 شهرا الأولى من عام 2022، مقابل نحو 67 مليون و394 ألف دولار في الفترة المناظرة من العام الماضي 2021، بزيادة بلغت نحو 52 مليون و817 ألف دولار، إلى جانب الصادرات المصرية من المانجو الطازج وبلغت قيمتها 86 مليون دولار خلال الـ11 شهرا الأولى من عام 2022، مقابل 41 مليون و727 ألف دولار في نفس الفترة من عام 2021، بزيادة بلغت 44 مليون و277 ألف دولار.