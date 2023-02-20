شكرا لقرائتكم خبر عن التخطيط: 3 مليارات جنيه استثمارات موجهة لقطاع البترول بمحافظة أسيوط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد تنمية الصعيد من أولويات الدولة المصرية خلال الفترة الماضية ، فقد عملت الحكومة على تنفيذ العديد من المشروعات في كافة القطاعات، وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة أسيوط بخطة عام 22/2023 أشار تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى توجيه استثمارات بقيمة 3 مليار جنيه لقطاع البترول بنسبة 37,5%، ويخص قطاع التعليم العالي والبحث العلمي مليار جنيه بنسبة 12,5%، وتبلغ استثمارات قطاع التنمية المحلية 982,2 مليون جنيه بنسبة 12,3%، ويخص قطاع الإسكان 781,9 مليون جنيه بنسبة 9,8%، وقطاع النقل 675 مليون جنيه بنسبة 8,4%، أما القطاعات الأخرى فيخصها استثمارات بقيمة 1,6 مليار جنيه بنسبة 19,5%.

وأوضح تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن عدد المراكز المستهدفة بالمرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة في محافظة أسيوط 7 مراكز ، وعدد القرى المستهدفة 150 قرية، ويبلغ عدد السكان المستفيدين 2,4 مليون نسمة، لافتا إلى العديد من المشروعات التنموية التي تم تنفيذها من خلال المبادرة والتي تحقق أهداف التنمية المستدامة ومنها إنشاء 20 عمارة سكنية للاسر الأولى بالرعاية، 22 وحدة اجتماعية، 35 مجمع خدمات زراعية، 39 نقطة اسعاف، 118 وحدة صحية، 4 مستشفى مركزي، إلى جانب إنشاء 1226 فصل دراسي، 107 مدرسة، 14 مركز تنمية أسرة، 42 محطة مياه شرب، 149 مشروع صرف صحي، 11 محطة معالجة، فضلا عن إنشاء 149 برج شبكات محمول توصيل شبكة الألياف الضوئية، إنشاء 82 مركز شباب، 35 مجمع خدمات حكومية، 94 مكتب بريد، 33 نقطة شرطة، 18 سوق، 23 موقف، علاوة على إنشاء 149 مشروع كهرباء .

وأشار التقرير إلى أهم الستهدفات التنموية في مجال الاسكان بمحافظة اسيوط بخطة 22/2023 وتتمثل في توجيه حوالي 528,4 مليون جنيه لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وفي مجال التعليم العالي والبحث العلمي تتمثل اهم المشروعات في إنشاء جامعة أسيوط الأهلية بأسيوط الجديدة، استكمال مباني مستشفى الأورام الجديدة، إنشاء الجامعة التكنولوجية بأسيوط الجديدة.