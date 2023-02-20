أخبار البورصة اليوم الأحد 19-2-2023

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القاهرة - سامية سيد - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأحد 19-2-2023، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع للمؤشرات باستثناء مؤشر إيجي إكس 70 بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وسط تداولات مرتفعة، وخسر رأس المال السوقي 9 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.096 تريليون جنيه.

إيقاف تداول 5 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 5 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم: المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، والأولى للاستثمار والتنمية العقارية، ووادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، وأجواء للصناعات الغذائية-مصر، ومصر الوطنية للصلب-عتاقة.

البورصة تخسر 9 مليارات جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع للمؤشرات باستثناء مؤشر إيجي إكس 70 بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وسط تداولات مرتفعة، وخسر رأس المال السوقي 9 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.096 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 482 مليون ورقة مالية بقيمة 1.5 مليار جنيه، عبر تنفيذ 65.3 ألف عملية لعدد 203 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 90.72% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 2.65%، والعرب على 6.63%، واستحوذت المؤسسات على 12.28% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 87.71%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والأجنبية للبيع بقيمة 23.9 مليون جنيه، 1.3 مليون جنيه، 39.4 مليون جنيه، 10.1 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات العربية للشراء بقيمة 23.9 مليون جنيه، 25.4 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.93% ليغلق عند مستوى 17326 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.88% ليغلق عند مستوى 2937 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.23% ليغلق عند مستوى 20494 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.01% ليغلق عند مستوى 7133 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 3001 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 4504 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 1.30% ليغلق عند مستوى 3517 نقطة، وصعد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.90% ليغلق عند مستوى 1266 نقطة.

وصعدت أسهم 45 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 91 شركة، ولم تتغير مستويات 67 شركة.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، إذ باعت إدارة البنك التجاري الدولي (مصر) 1000 سهم، فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، ومطاحن ومخابز شمال القاهرة، والإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، وجدوى للتنمية الصناعية، وبنك التعمير والإسكان، وقناة السويس لتوطين التكنولوجيا، عدد 74 ألف سهم، 86 سهم، 460.6 ألف سهم، 77 ألف سهم، 12 ألف سهم، 2452 سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركتي اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، وام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية 1.1 مليون سهم، 890.5 ألف سهم، على التوالي.

أعلنت شركة الكابلات الكهربائية المصرية، شراء عدد 666.9 ألف سهم خزينة خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة التي بحوزة الشركة إلى 4.98%.

رمكو

أعلنت شركة رمكو لإنشاء القرى السياحية، موافقة الجمعية العامة العادية للشركة على بيع فندق ستيلا شرم الشيخ المملوك للشركة الاسكندانافية للاستثمارات والتنمية السياحية، والمملوكة لها، إلى الشركة الوطنية للفنادق والخدمات السياحية (توليب) بقيمة 700 مليون جنيه، كما وافقت الجمعية على اقتراح مجلس الإدارة بشراء أسهم خزينة بنسبة لا تتجاوز 10% من إجمالي أسهم الشركة.

كما وافقت الجمعية العامة العادية لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، على إلغاء المزايدة التي سبق إجرائها بشأن طرح أرض هليوبارك وما استتبعها من إجراءات وما ترتب عليها وما لحقها.

سوديك

أعلنت شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار-سوديك، عن ترك ماجد شريف العضو المنتدب للشركة منصبه، واستمراره كعضو مجلس إدارة غير تنفيذي اعتبارًا من 14 أبريل المقبل.