وزير النقل يتفقد برامج التدريب في صيانة الطائرات بأكاديمية الأمير سلطان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تفقد وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الجوية السعودية المهندس صالح الجاسر أمس، برامج التدريب وورش العمل في صيانة الطائرات بأكاديمية الأمير سلطان لعلوم الطيران بجدة، بحضور مدير عام الخطوط الجوية السعودية المهندس عبدالرحمن العمر، والرئيس التنفيذي للأكاديمية الكابتن إسماعيل الكشي.

واطلع الجاسر على خطة الأكاديمية المستقبلية للانتقال إلى قرية الصيانة الجديدة بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، منوها لدور الأكاديمية في إعداد وتأهيل الكوادر البشرية الوطنية المتخصصة في مجال الطيران، وبرامجها المتقدمة في التدريب على مهام صيانة الطائرات والمحركات وقطع الغيار والأجهزة والمعدات المساندة، إضافة إلى ما تمتلكه من إمكانات تسهم في جودة مخرجاتها وينعكس إيجابا على أداء صناعة الطيران.

وأكد أن مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية تتطلب مواصلة تكثيف الأداء وتطوير الأعمال في مختلف مرافق ومجالات قطاعات النقل، بما يتواكب مع أحدث ما وصلت إليه الصناعة، وخاصة فيما يتعلق بالبرامج التدريبية النوعية في مجال صناعة النقل الجوي؛ منوها للاستثمار في العنصر البشري السعودي وتمكينه، وتوسيع سياسات التوطين وفرص العمل في قطاع الطيران، والقطاع اللوجستي بشكل عام؛ والذي يشكل أولوية محورية في الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.

ولفت إلى القدرات المتقدمة والرفيعة للشباب السعودي في صناعة الطيران، والعمل لرفع الطاقة الاستيعابية للبرامج إلى نحو 400 طالب، وزيادة عدد الخريجين سنويا إلى حوالي 200 طالب في برامج الأكاديمية المتنوعة مثل: برنامج صيانة محركات الطائرات وبرنامج صيانة هياكل ومحركات الطائرات.

وشملت الجولة مختلف مرافق الأكاديمية التي تشهد تأهيل المتدربين على إصلاح وصيانة المحركات الفعلية وإجراء الاختبارات للتأكد من صلاحيتها، إلى جانب برامج صيانة هياكل الطائرات والأجهزة الالكترونية، إضافة لما تقوم به كلية سبارتن الأمريكية للملاحة الجوية والتكنولوجيا، والتي تم التوقيع معها في وقت سابق كل من: شركة السعودية لهندسة وصناعة الطيران، وأكاديمية الأمير سلطان لعلوم الطيران التابعتين لمجموعة الخطوط السعودية؛ بهدف تبادل الخبرات التدريبية وتأهيل الكوادر الوطنية في مجال صيانة الطائرات ورفع مخرجات وجودة التدريب.

أكاديمية الأمير سلطان لعلوم الطيران بجدة

