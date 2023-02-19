أرباح نادك 95.5 مليونا في 2022

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حققت شركة «نادك» أرباحا بقيمة 95.5 مليون ريال في 2022 مقابل خسارة 285 مليون ريال في 2021م ، بحسب النتائج المالية السنوية للشركة المنشورة على موقع تداول.

وبلغ الربح التشغيلي 147 مليون ريال في 2022 مقابل خسائر بـ213 مليون ريال في السنة قبل الماضية. كما بلغ إجمالي الربح 808 ملايين ريال مقابل 630 مليون ريال بنمو 28%.

وبلغت ربحية السهم 0.94 ريال مقابل خسائر 2.8 ريال في 2021.

وأوضحت الشركة أن تحقيق الربح لعام 2022 يعود إلى

- ارتفاع إيرادات الشركة بنسبة 18.57% مقارنة بالعام الماضي، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى زيادة مبيعات الألبان والصناعات الغذائية بنسبة 19.08% والقطاع الزراعي بنسبة 7.76%.

- انخفاض تكلفة المبيعات إلى الإيرادات خلال العام الحالي بنسبة 2.24% مقارنة بالعام الماضي، ويرجع ذلك أساسا إلى انخفاض مخصص المخزون البطيء / غير المتحرك، حيث بلغ خلال العام الماضي 46.89 مليون ريال مقابل 17.38 مليون ريال خلال العام الحالي.

- انخفاض المصاريف العمومية والإدارية للعام الحالي بنسبة 6.12% مقارنة بالعام الماضي، نتيجة للانخفاض في الأتعاب المهنية والاستشارية، وقد قابل هذا الانخفاض جزئيا زيادة في مصروفات تقنية المعلومات ومصاريف مزايا الموظفين.

- انخفاض المصاريف الأخرى ويعود بشكل رئيسي إلى انخفاض الخسارة من مبيعات الأبقار نتيجة لانخفاض استبعاد الأبقار وتقليل الخسائر في أرصدة المعاملات بالعملات الأجنبية.

- شطب ممتلكات وآلات ومعدات وأعمال رأسمالية تحت التنفيذ بقيمة 83.67 مليون ريال مقارنة بشطب انخفاض القيمة البالغة 10 ملايين ريال خلال 2022.

- تكوين مخصص بقيمة 33.99 مليون ريال بناء على الربط المستلم من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك للسنوات السابقة، ولا توجد مثل هذه المخصصات في 2022.

وذكرت الشركة أن هناك عناصر أثرت سلبا على الشركة وهي:

- ارتفاع مصاريف البيع والتسويق في العام الحالي مقارنة بالعام الماضي بنسبة 0.88% نتيجة الزيادة في تكلفة التوزيع، وقد تم تعويض هذه الزيادة بشكل جزئي بانخفاض الإنفاق على أنشطة التسويق والمصاريف الترويجية.

- ارتفاع تكلفة التمويل في العام الحالي مقارنة بالعام الماضي بنسبة 52.55%، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع أسعار الفائدة بسبب الزيادة في سعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية مقارنة بـ2021.