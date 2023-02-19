منتدى مؤشرات الاتصالات والتقنية 8 مارس

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تعقد هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية النسخة التاسعة من «منتدى مؤشرات الاتصالات والتقنية 2023» في الثامن من مارس المقبل بمدينة الرياض، برعاية وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس مجلس إدارة الهيئة، المهندس عبدالله السواحة، وذلك بهدف استعراض أهم مؤشرات قطاع الاتصالات والتقنية في المملكة، ومناقشة مجموعة من الموضوعات المتعلقة بالتنظيم الرقمي وتوجهات القطاع المستقبلية. وأوضحت الهيئة أن المنتدى يستضيف حضورا رفيعا من قيادات كبرى الشركات بالمملكة، إضافة إلى خبراء دوليين ومختصين في القطاع، وستسلط جلسات وعروض نسخة هذا العام الضوء على أبرز الجهود والتوجهات في تعزيز كفاءة البنية التحتية الرقمية، وأهمية توسيع نطاق الأعمال الرقمية لدعم تطلعات الاقتصاد الرقمي في المملكة، إضافة إلى الحديث عن مستقبل أسواق الاتصالات والتقنية وأبرز توجهاتها، وتطورات الأداء المالي للقطاع، ومناقشة مجموعة من الموضوعات المتعلقة بهذه الأسواق، والتي يعد من أبرزها مؤشرات تقرير إنترنت السعودية وتوجهات IDC» « للمملكة والعالم. ودعت الهيئة المختصين والمهتمين بحضور المنتدى ومتابعة أعماله للتسجيل من خلال زيارة صفحة المنتدى على موقعها الالكتروني: https://www.cst.gov.sa/sl/ict23 ودعت الهيئة المختصين والمهتمين بحضور المنتدى ومتابعة أعماله للتسجيل من خلال زيارة صفحة المنتدى على موقعها الالكتروني: https://www.cst.gov.sa/sl/ict23

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