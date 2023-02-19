شكرا لقرائتكم خبر 50 مليون م2 مساحة الأراضي البيضاء المفوترة في الدورة السابعة بالرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشف برنامج الأراضي البيضاء أن فوترة الدورة السابعة للمرحلة الأولى من الرسوم في الرياض صدرت في يناير الماضي على 116 أرضا بمساحات تتجاوز 50 مليون م2.

وأوضح البرنامج في بيان له أن إجمالي فواتير رسوم الأراضي البيضاء الصادرة في جميع المدن التي تطبق فيها الرسوم للمرحلتين الأولى والثانية منذ إطلاق البرنامج تجاوزت 16 ألف فاتورة، بما في ذلك فواتير الدورة السابعة للرسوم في الرياض في مرحلتها الأولى لعام 1444/1445هـ.

ودعا البرنامج ملاك الأراضي إلى المبادرة بتطوير أراضيهم أو السداد خلال سنة من تاريخ إصدار الفاتورة؛ تجنبا للغرامات المترتبة على عدم السداد خلال المدة المحددة والتي قد تصل إلى 100% من قيمة الرسم، إضافة إلى الإلزام بسداد الرسوم المستحقة، ويمكن الاطلاع على آلية التقييم وتقدير قيمة الأرض والرسم المستحق من خلال الموقع الالكتروني لرسوم الأراضي البيضاء.

وأضاف «فواتير رسوم الأراضي البيضاء لها صفة السند التنفيذي بحيث يتم استحصالها عن طريق محكمة التنفيذ في حال عدم السداد، ويمكن لأي مستفيد الاستعلام عن وجود رسم قائم على أي أرض بيضاء برقم الصك فقط عبر الموقع الالكتروني، والاطلاع على جميع تفاصيل الدورات الفوترية المتعلقة بالمدن الخاضعة للنظام وذلك من خلال الرابط idlelands.housing.gov.sa.

ولفت إلى أن عدم السداد خلال المهلة النظامية يترتب عليه غرامة قد تصل إلى 100% من قيمة الرسم، وأن الأرض التي يملكها أكثر من مالك بصك واحد، تطبق عليها الرسوم، بحيث يفرض الرسم على كل مالك وفقا لحصته من الأرض، ووفقا لما قررته المادة الخامسة عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء؛ فإن المبالغ المحصلة من الرسوم والغرامات تصرف لتطوير مشروعات البنية التحتية على مشروعات الإسكان، وإيصال المرافق العامة إليها، وتوفير الخدمات العامة فيها.