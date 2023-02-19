شكرا لقرائتكم خبر 1.97 مليار أرباح لوبريف في 2022 بارتفاع 32% ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ارتفعت أرباح شركة أرامكو السعودية لزيوت الأساس «لوبريف» بنسبة 32% تقريبا خلال 2022 لتصل إلى 1.97 مليار ريال مقابل 1.5 مليار ريال في 2021، وذلك بحسب النتائج المالية السنوية للشركة والتي أعلنتها أمس على موقع تداول.

وأرجعت الشركة ارتفاع صافي الربح بنسبة 31.65% مقارنة بـ2021، إلى ارتفاع هوامش تكسير زيوت الأساس والمنتجات الثانوية إضافة إلى زيادة أحجام المبيعات.

وبلغ الربح التشغيلي 2.17 مليار ريال في 2022 مقابل 1.75 مليار ريال في السنة قبل الماضية بارتفاع 24%. كما بلغ إجمالي الربح 2.5 مليار ريال في السنة الحالية مقابل 2 مليار ريال في السنة قبل الماضية بزيادة 23%.

وارتفعت ربحية السهم إلى 11.72 ريالا مقابل 8.9 ريالات في 2021.

وارتفعت الإيرادات بنسبة 20% إلى نحو 10.61 مليارات ريال في 2022، مقابل 8.85 مليارات ريال في 2021.

وانخفضت نسبة المديونية إلى 3% بنهاية 2022، مقارنة بنسبة 17% في 2021، وهو ما يؤكد متانة وقوة المركز المالي للشركة، وفقا لبيان «لوبريف».

وأشارت الشركة إلى أنه أعيد تصنيف بعض أرقام المقارنة لتتوافق مع العرض للسنة الحالية.

في سياق متصل أعلنت شركة لوبريف عن توصية مجلس إدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من 2022م، بإجمالي 841.28 مليون ريال، على أن تكون حصة السهم من التوزيع 5 ريالات، وبنسبة توزيع إلى قيمة السهم الاسمية 50%.

وقالت الشركة في بيان لها إن عدد الأسهم المستحقة للأرباح 168.25 مليون سهم، وسيعلن تاريخ التوزيع لاحقا.

وتقرر أن يكون تاريخ الأحقية بنهاية تداول يوم الجمعية العامة للشركة (والذي سيحدد لاحقا)، للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول الذي يلي تاريخ انعقاد الجمعية.

ودعت الشركة مساهميها لتحديث بياناتهم والتأكد من ربط أرقام حساباتهم البنكية بمحافظهم الاستثمارية لضمان إيداع أرباحهم في حساباتهم لدى البنوك في يوم التوزيع.

ولفتت عناية المساهمين غير المقيمين بالمملكة إلى أن الأرباح ستكون خاضعة للضريبة المستقطعة بمقدار 5% عند تحويل تلك الأرباح أو إيداعها في حساباتهم المصرفية، وذلك وفقا لأحكام المادة (68) من نظام ضريبة الدخل والمادة (63) من لائحته التنفيذية.

وأكدت الشركة على المساهمين غير المقيمين ممن لديهم إعفاءات ضريبية على توزيعات الأرباح الصادرة عن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، التواصل مع الشركة خلال 5 أيام تقويمية من تاريخ الجمعية العامة وتزويد الشركة بالمستندات المؤيدة للإعفاء الضريبي.