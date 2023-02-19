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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت مجموعة روشن العقارية، أحد المشاريع الكبرى لصندوق الاستثمارات العامة، تجربة مجتمع العروس على واجهة روشن البحرية بجدة، في ساحة النورس خلال الفترة من 16 إلى 24 فبراير الحالي.

وتأتي التجربة في إطار سعي المجموعة لتقديم أفضل الحلول والتقنيات لتقديم أساليب حياة مختلفة داخل مجتمعاتها السكنية، حيث تتضمن تجربة مجتمع العروس تجارب محاكاة للوحدات السكنية المقدمة من خلال المشروع الذي تم إطلاق بيع المرحلة الأولى فيه ديسمبر الماضي.

وتتكون التجربة من قبة تحوي على شاشات محاكاة للمساحات الواقعية للوحدات السكنية بحيث يمكن للزوار اختيار الوحدات السكنية المرغوبة ومن ثم عرضها على الشاشات الأرضية لمعرفة المساحات والأبعاد المختلفة.

كما تقدم التجربة تفاصيل الواجهات المتنوعة والمستوحاة من الطراز المعماري التاريخي لمحافظة جدة، إضافة إلى مجموعة متنوعة من الأنشطة والفعاليات المصاحبة للتجربة في واجهة روشن البحرية.

وأكدت الرئيس التنفيذي للتسويق والتواصل بروشن غادة الرميان أن من أهم ركائز مجموعة روشن هو رفع مستوى جودة الحياة في المملكة، وتقديم منتجات سكنية ذات مستوى عال، مبينة أن مجتمع العروس يعد البصمة الأولى للمجموعة في المنطقة الغربية، والتي تهدف من خلاله إلى تقديم حلول مبتكرة لتمكين العملاء من ملامسة الواقع ومساعدتهم في اتخاذ القرار.

التجربة تتكون من:

