الإبراهيم يناقش الاستدامة المالية والرقمنة في اجتماع منظمة التعاون الاقتصادي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شارك وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم بجانب عدد من الوزراء وممثلين رفيعي المستوى في الاجتماع الوزاري لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والذي أقيم خلال يومي 14-15 فبراير في باريس.

وتمحورت مشاركة الوزير في هذا الاجتماع الدولي حول دور السلوك التجاري المسؤول في الاقتصاد العالمي، كما ناقش مساهمة القطاع الخاص في النمو الاقتصادي.

وخلال زيارته الرسمية لجمهورية فرنسا، التقى وزير الاقتصاد والتخطيط بوزير الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية الفرنسي، برونو لومير، حيث تناقش حول سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

والتقى الإبراهيم بالأمين العام للمكتب الدولي للمعارض، ديميتري كيركنتزس. وجرى خلال اللقاء بحث ملف استضافة المملكة لمعرض الرياض إكسبو 2030.

وضمن سلسلة اجتماعاته مع الوفود رفيعة المستوى على هامش الاجتماع الدولي، ناقش الإبراهيم مع الرئيس التنفيذي لشركة إيجيس ورئيس مجلس الأعمال السعودي الفرنسي، لوران جيرمان، جهود المملكة الرائدة في تمكين القطاع الخاص في إطار رؤية المملكة 2030.

وتحدث الإبراهيم أيضا مع المستشار الدبلوماسي للرئيس الفرنسي، إيمانويل بون، حول آخر التطورات الاقتصادية وأبرز الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وفي جانب آخر من اللقاءات على هامش الاجتماع الدولي، استعرض وزير الاقتصاد والتخطيط مع الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ماتياس كورمان، التقدم الاقتصادي في المملكة في إطار رؤية المملكة 2030، وأوجه التعاون المشترك بين المملكة والمنظمة.

وفي لقائه مع الإبراهيم، ناقش وزير العمل في جمهورية الدومينيكان، لويس ميغيل دي كامبس، فرص تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين.

واستعرض الإبراهيم مع وزير شؤون أوروبا والتجارة الخارجية وشؤون الفرنسيين بالخارج، أوليفييه بيشت، أبرز التطورات الاقتصادية وسبل تعزيز التعاون بين البلدين والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

والتقى الإبراهيم مع وزير الاقتصاد والعمل بجمهورية النمسا، مارتن كوشر، وناقشا سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين وآخر التطورات ذات الاهتمام المشترك.

كما تباحث وزير الاقتصاد والتخطيط مع الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية في المملكة المغربية محسن الجزولي، سبل تعزيز التعاون بين البلدين وأبرز الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وبحث الإبراهيم مع وزير الدولة للشؤون الاقتصادية في سويسرا، هيلين بودليجر أرتيدا، تعزيز العلاقات الاقتصادية وآخر التطورات ذات الاهتمام المشترك.

واختتم وزير الاقتصاد والتخطيط سلسلة اجتماعاته بلقاء مع وزير الخارجية والتجارة المجري بيتر سيارتو، ناقشا فيه عددا من مجالات التعاون بين البلدين وآخر التطورات ذات الاهتمام المشترك.