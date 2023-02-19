وفد ألماني

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وتجول الوفد داخل أروقة المهرجان وأركانه المختلفة، واطلع على ما يعرضه المشاركون من محصول البن الفاخر الذي تنتجه مزارع جازان، إضافة إلى أركان الفن التشكيلي، والحرف اليدوية، والصناعات التقليدية، والأزياء الريفية، مستمعين إلى شرح من إدارة المهرجان عن زراعة البن في جبال جازان وما يشهده هذا المجال من توسع في ظل دعم الدولة للمزارعين، وعن الأركان المصاحبة التي تجسد تاريخا من الإرث والثقافة، وجمال الطبيعة، والعادات والتقاليد، التي توارثتها الأجيال منذ مئات السنين وحتى الوقت الحاضر، مبدين إعجابهم بما شاهدوه واطلعوا عليه خلال الزيارة.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يضم ثمانية عشر برفيسورا وأعضاء في اليونسكو، زار مهرجان البن السعودي العاشر، الذي تقام فعالياته في محافظة الداير.وتجول الوفد داخل أروقة المهرجان وأركانه المختلفة، واطلع على ما يعرضه المشاركون من محصول البن الفاخر الذي تنتجه مزارع جازان، إضافة إلى أركان الفن التشكيلي، والحرف اليدوية، والصناعات التقليدية، والأزياء الريفية، مستمعين إلى شرح من إدارة المهرجان عن زراعة البن في جبال جازان وما يشهده هذا المجال من توسع في ظل دعم الدولة للمزارعين، وعن الأركان المصاحبة التي تجسد تاريخا من الإرث والثقافة، وجمال الطبيعة، والعادات والتقاليد، التي توارثتها الأجيال منذ مئات السنين وحتى الوقت الحاضر، مبدين إعجابهم بما شاهدوه واطلعوا عليه خلال الزيارة.

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