المياه الوطنية

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وأكدت الشركة مضيها في تنفيذ المشروعات المائية والبيئية وفق مستهدفاتها للارتقاء بمستوى خدماتها، والتوسع في نسب التغطية، بجانب رفع الكفاءة التشغيلية للخدمات، مفيدة بأن المشروع يأتي ضمن استراتيجيتها وأهدافها التطويرية التي تتمثل في تعزيز بنيتها التحتية، وتحسين الخدمات المائية والبيئية في منطقة المدينة بأعلى معايير الجودة، بما يتماشى مع رؤية المملكة والشركة.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ممثلة في القطاع الشمالي الغربي، انتهت من إنشاء خزانين بسعة 2000 م3 لكل خزان في مركزي الثمد والصلصلة، التابعين لمحافظة خيبر، بتكلفة تجاوزت 10 ملايين ريال.وأكدت الشركة مضيها في تنفيذ المشروعات المائية والبيئية وفق مستهدفاتها للارتقاء بمستوى خدماتها، والتوسع في نسب التغطية، بجانب رفع الكفاءة التشغيلية للخدمات، مفيدة بأن المشروع يأتي ضمن استراتيجيتها وأهدافها التطويرية التي تتمثل في تعزيز بنيتها التحتية، وتحسين الخدمات المائية والبيئية في منطقة المدينة بأعلى معايير الجودة، بما يتماشى مع رؤية المملكة والشركة.

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