شكرا لقرائتكم خبر بسطة ماركت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل



ويستهدف هذا التجمع رواد ورائدات الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والناشئة، والمبادرين، والأسر المنتجة لتسويق منتجاتهم، وإتاحة الفرصة للمجتمع والشركات وأصحاب الأعمال للتعرف مباشرة على المبادرين ومنتجات هذا الشريحة واستثمارها، إلى جانب الإسهام في تطوير مهارات العارضين التجارية بصورة احترافية وفي موقع واحد ومنصة تسويقية موسمية، وإيجاد بيئة متنوعة للتجارة والترفيه لكافة أفراد المجتمع، ويشتمل المشروع الذي يأتي بالشراكة مع محافظة رابغ، وبلدية محافظة رابغ؛ على أكثر من 140جناحا؛ ومواقع متخصصة في تقديم الأطعمة ومختلف المشروبات.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مشروع أطلقته غرفة جدة في نسخته السابعة؛ وذلك بشمال مركز جدة الدولي للمنتديات والفعاليات التابع للغرفة؛ بالتعاون مع محافظة جدة، وأمانة محافظة جدة، وبنك التنمية الاجتماعية، ويستمر حتى 4 مارس المقبل.ويستهدف هذا التجمع رواد ورائدات الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والناشئة، والمبادرين، والأسر المنتجة لتسويق منتجاتهم، وإتاحة الفرصة للمجتمع والشركات وأصحاب الأعمال للتعرف مباشرة على المبادرين ومنتجات هذا الشريحة واستثمارها، إلى جانب الإسهام في تطوير مهارات العارضين التجارية بصورة احترافية وفي موقع واحد ومنصة تسويقية موسمية، وإيجاد بيئة متنوعة للتجارة والترفيه لكافة أفراد المجتمع، ويشتمل المشروع الذي يأتي بالشراكة مع محافظة رابغ، وبلدية محافظة رابغ؛ على أكثر من 140جناحا؛ ومواقع متخصصة في تقديم الأطعمة ومختلف المشروبات.

كانت هذه تفاصيل خبر بسطة ماركت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.