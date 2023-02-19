رواتب تصل لـ 7000 جنيه.. القوى العاملة تعلن عن فرص عمل في القاهرة في تخصصات مختلفة

الشارقة - اميمة ياسر - أعلنت وزارة القوى العاملة، عن فرص عمل جديدة في محافظة القاهرة، بعدد من التخصصات، برواتب تصل لـ 7000 جنيه حسب الخبرة،

وأكدت الوزارة أن الفرص المطلوبة تتيح تأمين صحي واجتماعي، والتقديم عليها مستمر خلال شهري فبراير ومارس 2023.

وجاءت أبرز الوظائف المطلوبة على النحو التالي:

- عدد 10 مشرفين - موقع بشركة بترول بمحافظة أسيوط - خبرة - كمبيوتر، وراتب من 4500 لـ5000 جنيه، والتقديم من أبناء المحافظة.

- عدد 10 مديرين مواقع بالعاصمة الإدارية، والراتب من 5000 لـ7000 جنيه، و4 أيام راحة وإقامة.

أفرد أمن توزيع المناطق كالتالي:

- عدد 200 فرد أمن بمبنى إداري بالعاصمة الإدارية براتب 4000 جنيه وإقامة و4 أيام أجازة.

- عدد 100 فرد أمن في مدارس دولية ومباني بالعاصمة الإدارية براتب 3500 جنيه وإقامة و4 أيام إجازة.

- عدد 100 فرد أمن في مدينتي العبور والشروق براتب 5400 جنيه والعمل 16 ساعة، و8 أيام أجازة.

- عدد 50 فرد أمن في مبنى إداري العبور براتب 3300 جنيه و4 أيام راحة.

- عدد 50 فرد أمن في مبنى إداري بمدينة بدر براتب 2800 جنيه والعمل 8 8 وإقامة أو بدون.

- عدد 30 فرد أمن في كايرو فيستيفال القطامية بالقرية الذكية براتب 3300 جنيه و4 أيام راحة.

- عدد 30 فرد أمن في كمبوند تحت الإنشاء بالتجمع الأول براتب 4000 جنيه وإقامة.

- عدد 10 أفراد أمن في أبو رواش بالجيزة براتب 3700 جنيه و4 أيام راحة.

- عدد 10 أفراد أمن للعمل في توكيل سيارات أول جمال عبد الناصر براتب 2800 جنيه و4 أيام راحة.

- عدد 2 بودي جارد في العبور براتب 4000 جنيه و8 ساعات عمل، و4 أيام راحة.

وعلى كل من يرغب في شغل الوظائف المتاحة، التوجه إلى وزارة القوى العاملة - 3 شارع يوسف عباس - مدينة نصر، أو التواصل عبر أرقام التليفون 22403571 - 22609354، أو التوجه إلى المديريات التابعة للوزارة، أو كاتب العمل التابعة للمديريات.