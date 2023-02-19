شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأحد 19-2-2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الأحد 19-2-2023.

إيقاف تداول 5 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 5 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم: المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، والأولى للاستثمار والتنمية العقارية، ووادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، وأجواء للصناعات الغذائية-مصر، ومصر الوطنية للصلب-عتاقة.

البورصة تخسر 9 مليارات جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع للمؤشرات باستثناء مؤشر إيجي إكس 70 بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وسط تداولات مرتفعة، وخسر رأس المال السوقي 9 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.096 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 482 مليون ورقة مالية بقيمة 1.5 مليار جنيه، عبر تنفيذ 65.3 ألف عملية لعدد 203 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 90.72% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 2.65%، والعرب على 6.63%، واستحوذت المؤسسات على 12.28% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 87.71%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والأجنبية للبيع بقيمة 23.9 مليون جنيه، 1.3 مليون جنيه، 39.4 مليون جنيه، 10.1 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات العربية للشراء بقيمة 23.9 مليون جنيه، 25.4 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.93% ليغلق عند مستوى 17326 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.88% ليغلق عند مستوى 2937 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.23% ليغلق عند مستوى 20494 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.01% ليغلق عند مستوى 7133 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 3001 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 4504 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 1.30% ليغلق عند مستوى 3517 نقطة، وصعد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.90% ليغلق عند مستوى 1266 نقطة.

وصعدت أسهم 45 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 91 شركة، ولم تتغير مستويات 67 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- أجواء للصناعات الغذائية-مصر بسعر إغلاق 20.130 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 11.52%.

- وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي بسعر إغلاق 39.570 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 11.12%.

- مصر الوطنية للصلب-عتاقة بسعر إغلاق 1.340 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 10.74%.

- الإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس) بسعر إغلاق 2.760 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.24%.

- المالية والصناعية المصرية بسعر إغلاق 47 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.22%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- المصرية الدولية للصناعات الدوائية-إيبيكو بسعر إغلاق 38.120 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.57%.

- سيدي كرير للبتروكيماويات-سيدبك بسعر إغلاق 19.300 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.79%.

- العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير بسعر إغلاق 25.380 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.23%.

- إيديتا للصناعات الغذائية بسعر إغلاق 16.880 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.82%.

- المتحدة للإسكان والتعمير بسعر إغلاق 4.420 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.70%.