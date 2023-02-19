الاقتصاد

تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 0.93% بختام تعاملات جلسة بداية الأسبوع

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القاهرة - سامية سيد - أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع للمؤشرات باستثناء صعود مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وسط تداولات مرتفعة، وخسر رأس المال السوقي 9 مليارات جنيه عند مستوى 1.096 تريليون جنيه.

 

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.93% ليغلق عند مستوى 17326 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.88% ليغلق عند مستوى 2937 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.23% ليغلق عند مستوى 20494 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.01% ليغلق عند مستوى 7133 نقطة.

 

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 3001 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 4504 نقطة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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