شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح معارض أهلا رمضان بالمنيب والبدرشين والعياط وتخفيضات 25% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام اللواء احمد راشد محافظ الجيزة و النائب عادل ناصر نائب رئيس الاتحاد العام و رئيس مجلس ادارة الغرفة التجارية بالجيزة بافتتاح معارض أهلا رمضان بالمنيب والبدرشين والعياط وذلك بنسبة تخفيضات تصل إلى أكثر من 25% للسلع والمنتجات الغذائية المعروضة بالمعارض.

وشارك فى الافتتاح د ابراهيم الشهابى نائب محافظ الجيزة ومحمد نور الدين السكرتير العام المساعد وهالة غريب وكيل وزارة التموين وأعضاء مجلس النواب والشيوخ ومن أعضاء مجلس غرفة الجيزة أحمد الخولى واسامة الرفاعى.

وتجول راشد بالمعارض وتفقد السلع المعروضة وأسعارها وأكد على العارضين ضرورة توضيح نسبة التخفيض فى أسعار السلع الغذائية واللحوم والأسماك مقارنة بمثيلاتها بالاسواق خارج المعارض حيث تقدم الغرفة والمحافظة المكان مجانا للعارضين مقابل نسبة التخفيض

وأوضح ناصر أن افتتاح المعارض الثلاث يأتى فى اطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى ووزيرالتجارة والصناعة المهندس احمد سمير بالعمل على تخفيف الاعباء عن المواطنيين وتوفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة للمواطنين وإقامة المعارض بالاماكن الشعبية والريفية

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معرض اهلا رمضان بالمنيب بشارع المدرسة على مساحة 500 متر ومشاركة 30 عارض ومعرض اهلا رمضان بالبدرشين بشارع بورسعيد مقام على مساحة 500 متر ومشاركة 21 عارض ومعرض أهلا رمضان بالعياط بشارع شكري القواتلي على مساحة 500 ومشاركة 30 عارض.

وأكد رئيس تجارية الجيزة على حسن التنسيق مع محافظة الجيزة وتوفير الدعم اللازم والأرض المناسبة لإقامة المعارض فى المناطق ذات الكثافة السكانية والمناطق الريفيه بالإضافة إلى مشاركة وزارة التموين من خلال شركاتها فى معارض أهلا رمضان بالجيزة

وتتوافر بالمعارض الرمضانية كافة السلع والمنتجات الغذائية مثل الأرز والزيت والمكرونة والدقيق والبقوليات بالإضافة إلى اللحوم والدواجن والبيض والأسماك، ولفت إلى أنه تم افتتاح معرض الوراق على مساحة 300 متر بشكل تجريبى للجمهور.